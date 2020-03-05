Модні букети до 8 березня: названі квіткові тренди 2020 року в Україні

Серед весняних трендів 2020 року – фарбовані живі квіти і букети в багатошаровій упаковці.

Про модні тенденції у флористиці напередодні 8 березня розповіла власниця компанії "Украфлора", глава наглядової ради міжнародного конкурсу флористів "Ukraflora Cup", партнер ICSI CLINIC Олена Ялова в ефірі ObozTV.

У кожного сезону своя квітка та свій настрій. Сьогодні, звичайно ж, актуальні саме весняні квіти.

"Тюльпани, нарциси, гіацинти, бузок, півонії, ранункулюси.... Всі ці квіти ви можете знайти в компанії "Украфлора", – зазначила Олена. – І, звичайно ж, лідер у будь-якому разі – троянда".

Упаковка може досить кардинально змінити вигляд будь-якого подарунка і квіти – не виняток.

"Зараз у тренді букети, оформлені з використанням великої кількості паперу і плівки. Але ж квіти прекрасні самі собою. Тому я – за екологічність, – прокоментувала експертка. – Давайте будемо допомагати планеті та купувати просто квіти".

Крім сезонних, у тренді також пофарбовані квіти.

"Фарбують хризантеми, тюльпани, гербери, навіть півонії і гортензії. Термін життя такої незвичайної яскравої квітки анітрохи не коротший, аніж звичайної", – поділилася Олена Ялова.

Ранункулюси багато хто любить за ніжність і стійкість Bloomboxco

Міжнародний жіночий день асоціюється не тільки з квітами, а й з подарунками. OBOZREVATEL розбирався, що найкраще подарувати на 8 Березня дівчині, дружині, мамі, колезі або вчительці.

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