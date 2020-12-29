У чому зустріти Новий рік Бика: поради від стиліста

Прийдешній 2021 рік – рік білого металевого Бика, тому під час святкування варто уникати яскравих кольорів. Краще підібрати вбрання білих або сріблястих відтінків.

Такими порадами поділився стиліст Рост Дикий, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Вибирайте блискучі вбрання

Зважаючи на те, де буде вечірка, існує три сценарії: вдома, у гостях-квартира/дача, на морі. Тому з огляду на локацію одягнутися потрібно відповідно – ошатно з елементами блискіток, гліттера, стеклярусу, паєток і сріблястого дощику.

2. Зверніть увагу на білі і сріблясті відтінки в одязі

Ці кольори пов'язані із символом 2021 року – Білий металевий Бик, і я погоджуся з астрологами, які стверджують, що вибір певного кольору вбрання вплине на вашу долю. Якщо ви хочете знайти любов – одягайте вбрання білого кольору. А якщо шукаєте зростання доходів – вибирайте одяг сірих і сріблястих відтінків.

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3. Уникайте червоного кольору в одязі

Звичайно ж, червоного і всіх його відтінків варто уникати в одязі на новорічну вечірку. Треба висловити повагу Білому металевому Бику.

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