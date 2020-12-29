У чому зустріти Новий рік Бика: поради від стиліста
Прийдешній 2021 рік – рік білого металевого Бика, тому під час святкування варто уникати яскравих кольорів. Краще підібрати вбрання білих або сріблястих відтінків.
Такими порадами поділився стиліст Рост Дикий, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
1. Вибирайте блискучі вбрання
Зважаючи на те, де буде вечірка, існує три сценарії: вдома, у гостях-квартира/дача, на морі. Тому з огляду на локацію одягнутися потрібно відповідно – ошатно з елементами блискіток, гліттера, стеклярусу, паєток і сріблястого дощику.
2. Зверніть увагу на білі і сріблясті відтінки в одязі
Ці кольори пов'язані із символом 2021 року – Білий металевий Бик, і я погоджуся з астрологами, які стверджують, що вибір певного кольору вбрання вплине на вашу долю. Якщо ви хочете знайти любов – одягайте вбрання білого кольору. А якщо шукаєте зростання доходів – вибирайте одяг сірих і сріблястих відтінків.
Читайте також:
У чому зустрічати Новий рік 2021: добірка стильних образів;
Рік Бика: як задобрити символ 2021 і від чого варто утриматися;
Якими подарунками потішити близьких на Новий рік;
Які треба вибирати прикраси для ялинки й кімнат, щоб не відставати від моди;
10 легендарних новорічних пісень усіх часів і народів
3. Уникайте червоного кольору в одязі
Звичайно ж, червоного і всіх його відтінків варто уникати в одязі на новорічну вечірку. Треба висловити повагу Білому металевому Бику.
Раніше OBOZREVATEL публікував варіанти святкування Нового року в Україні: актуальні ціни та пропозиції. Читайте також, як весело і цікаво відзначити Новий рік 2021 удома.