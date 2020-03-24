Туберкульоз – гірший за коронавірус: жахлива статистика смертей

Щороку 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Так, цього дня 1882 року Роберт Кох оголосив, що йому вдалося відкрити бактерію-збудник туберкульозу, завдяки чому стали можливі діагностика і лікування цього захворювання.

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день існує лікування туберкульозу, він як і раніше залишається найбільш смертоносною інфекцією в світі. Детальніше про це страшне захворювання і про те, скільки людей стає його жертвами в Україні та світі, в День боротьби з туберкульозом розповідає OBOZREVATEL.

Туберкульоз залишається найбільш смертоносною інфекцією в світі Pinterest

Туберкульоз в Україні і в світі: статистика смертей

Туберкульоз на сьогоднішній день залишається найбільш смертоносною інфекцією в світі. Кожен день від нього вмирають понад 4 тисячі осіб і майже 30 тисяч осіб починають хворіти на нього.

За даними ВООЗ, з 2000 року від туберкульозу було врятовано 58 мільйонів життів.

Україна, на жаль, є одним з лідерів за поширенням туберкульозу. У Міністерстві охорони здоров'я звітують, що ситуація з туберкульозом в Україні є контрольованою, але серйозною.

З 2000 року в світі від туберкульозу врятовано 58 мільйонів життів Pixabay

У відомстві повідомляють, що в Україні туберкульоз виявляють вже на пізній стадії, в цьому випадку шансів на одужання дуже мало. Щороку в нашій країні від туберкульозу вмирають 4 тисячі осіб, тобто 11 пацієнтів на день.

Симптоми туберкульозу: як не пропустити ознаки захворювання

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, тобто від хворої людини до здорової при кашлі, чханні, розмові, спльовуванні.

Вченими доведено, що туберкульоз не є спадковим захворюванням.

При захворюванні на туберкульоз спостерігаються такі ознаки: кашель більше двох-трьох тижнів, втрата ваги тіла, загальна слабкість, підвищення температури, пітливість ночами, блідість шкіри, болі в грудях, втрата апетиту, кровохаркання.

Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом Pixabay

Всі зазначені симптоми можуть бути зумовлені й іншими захворюваннями, але при наявності кашлю в поєднанні хоча б з однією з перерахованих вище ознак необхідно терміново звернутися до лікаря і провести спеціальне обстеження.

Щоб не стати жертвою туберкульозу, слід дотримуватися правил особистої гігієни і вести здоровий спосіб життя. Крім того, хорошим захистом від цього захворювання є вакцинація БЦЖ.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ООН і ВООЗ нададуть Україні 58 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом.

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