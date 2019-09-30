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Церковний календар: релігійні свята в жовтні 2019-го

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У жовтні 2019 року православні віруючі будуть відзначати чимало важливих церковних свят.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять буде шанувати церква в цей місяць, а також, в які дні слід дотримуватися посту.

Церковний календар: релігійні свята в жовтні 2019-го
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Православні церковні свята в жовтні 2019 року:

  • 1 жовтня – День мучениці Аріадни.

  • 2 жовтня – День мучеників Трохима, Зосими, Саватія і Доримедонта.

  • 3 жовтня – День Великомученика Євстафія, сповідника Михайла.

  • 4 жовтня – День Апостола від 70-ти Кондрата, священномученика єпископа Іпатія і пресвітера Андрія.

Апостол від 70-ти Кондрат

Апостол від 70-ти Кондрат

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  • 5 жовтня – День пророка Іони і священномученика Фоки, святкування ікони Божої Матері.

  • 6 жовтня – Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також День мучениці Діви Іраїди.

  • 7 жовтня – День першомучениці рівноапостольної Теклі.

  • 9 жовтня – Преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

  • 13 жовтня – Священномученика єпископа Григорія, перенесення мощей Преподобного Михайла першого митрополита Київського.

  • 14 жовтня – велике свято Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

  • 21 жовтня – Преподобних Пелагеї, Таїсії, Трифона.

  • 22 жовтня – Апостола з 12-ти Якова Алфеєва.

  • 25 жовтня – Мучеників Прова, Тараха, Андроніка, Доменіко. Перенесення з Мальти до Гатчини частини древа Животворящого Хреста Господнього, Філермської ікони Божої Матері і ясними руками пророка і хрестителя Господнього, Іоанна Предтечі.

Пророк Предтеча і Хреститель Господній Іоанн

Пророк Предтеча і Хреститель Господній Іоанн

Азбука віри

  • 27 жовтня – Преподобної Параскеви Сербської, Мучеників Назарія, Гелвасія, Протасія, Келсі, Священномученика Сільвана.

  • 28 жовтня – Преподобномученика Лукіана, Преподобного Євфимія Нового.

  • 30 жовтня – Пророка Осії.

  • 31 жовтня – Апостола і євангеліста Луки, Преподобних Йосипа і Юліана, Мученика Марина.

Пости в жовтні 2019 року:

У жовтні немає багатоденних постів.

Одноденні пости будуть 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 і 30 жовтня. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Церковний календар: релігійні свята в жовтні 2019-го

pexels.com

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