Церковний календар: релігійні свята в жовтні 2019-го

У жовтні 2019 року православні віруючі будуть відзначати чимало важливих церковних свят.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять буде шанувати церква в цей місяць, а також, в які дні слід дотримуватися посту.

Православні церковні свята в жовтні 2019 року:

1 жовтня – День мучениці Аріадни.

2 жовтня – День мучеників Трохима, Зосими, Саватія і Доримедонта.

3 жовтня – День Великомученика Євстафія, сповідника Михайла.

4 жовтня – День Апостола від 70-ти Кондрата, священномученика єпископа Іпатія і пресвітера Андрія.

Апостол від 70-ти Кондрат Южный Федеральный

5 жовтня – День пророка Іони і священномученика Фоки, святкування ікони Божої Матері.

6 жовтня – Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а також День мучениці Діви Іраїди.

7 жовтня – День першомучениці рівноапостольної Теклі.

9 жовтня – Преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

13 жовтня – Священномученика єпископа Григорія, перенесення мощей Преподобного Михайла першого митрополита Київського.

14 жовтня – велике свято Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

21 жовтня – Преподобних Пелагеї, Таїсії, Трифона.

22 жовтня – Апостола з 12-ти Якова Алфеєва.

25 жовтня – Мучеників Прова, Тараха, Андроніка, Доменіко. Перенесення з Мальти до Гатчини частини древа Животворящого Хреста Господнього, Філермської ікони Божої Матері і ясними руками пророка і хрестителя Господнього, Іоанна Предтечі.

Пророк Предтеча і Хреститель Господній Іоанн Азбука віри

27 жовтня – Преподобної Параскеви Сербської, Мучеників Назарія, Гелвасія, Протасія, Келсі, Священномученика Сільвана.

28 жовтня – Преподобномученика Лукіана, Преподобного Євфимія Нового.

30 жовтня – Пророка Осії.

31 жовтня – Апостола і євангеліста Луки, Преподобних Йосипа і Юліана, Мученика Марина.

Пости в жовтні 2019 року:

У жовтні немає багатоденних постів.

Одноденні пости будуть 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 і 30 жовтня. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

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