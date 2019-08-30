Церковний календар: релігійні свята у вересні 2019-го

У вересні 2019 року православні віруючі будуть відзначати чимало важливих церковних свят.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять буде шанувати церква в цей місяць, а також про традиції, яких дотримуються в народі в такі святкові дні.

1 вересня — День Андрія Стратилата-Тепляка

Мученик Андрій Стратилат Фото: azbyka.ru

1 вересня православна церква згадує Мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників, а в народі відзначають Фекли-свекольніци, інша назва свята — Андрій Тепляк, час збору рубінового овоча. І Тепляк, і Андрій прийняли мученицьку смерть від гонителів християн, тому їх шанують в цей день.

4 вересня славлять: мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія (Боголепа), Акиндина, Северіана, Зинона та інших. У цей день прийнято читати молитви про захист від нечистої сили.

Фото: krest-ua.com

11 вересня — Усікновення глави Пророка, Предтeчі і Хрестителя Господнього Іоанна

Усікновення глави Іоанна Предтечі Фото: politeka.net

Велике церковне свято, Усікновення глави Іоанна Предтечі, відзначатимуть православні віруючі 11 вересня 2019 року. Святий прийняв мученицьку смерть за наказом тетрарха Галілеї Ірода (йому відрубали голову).

У цей день варто молитися, причащатися, роздавати милостиню, здійснювати благі вчинки, проявляти любов і отримувати її в обмін. Також, в свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя потрібно абсолютно всім дотримуватися суворого посту, заборонено їсти навіть масло.

21 вересня — свято Різдва Пресвятої Богородиці

Фото: sakhalife.ru

Другу Пречисту або Різдво пресвятої Богородиці відзначатимуть віруючі православної церкви 21 вересня 2019 року. Це один з найголовніших церковних свят в Православ'ї. У цей день потрібно вшановувати пам'ять Діви Марії, Матері Божої.

Різдво Пресвятої Богородиці вважається жіночим святом, оскільки багато представниць прекрасної статі саме в цей день просять у Богородиці допомоги. Особливо сильні молитви жінок, які бажають мати дітей. Щоб Господь дав жінці дитя, вона повинна піти до церкви і замовити там службу. Прийшовши додому необхідно приготувати смачний обід (поста в цей день немає) і запросити на нього бідних і нужденних, "щоб Богородиця помолилася за їхніх дітей".

За старих часів, існувала традиція, якщо жінка вмиється водою до сходу сонця на Різдво Пресвятої Богородиці, то її краса і здоров'я збережуться на багато років. Також, 21 вересня обливали на порозі дітей, щоб вони були здоровими.

22 вересня церква вшановує Йоакима і Анну, праотців Ісуса, батьків Марії. У народі на Йоакима і Анну прийнято благати про дарування немовляти безплідним.

Праведні Йоаким і Анна Фото: azbyka.ru

27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього

Фото: inforesist.org

Ще одне велике церковне свято відзначатимуть православні віруючі 27 вересня 2019 року — Воздвиження Хреста Господнього. Цей день рекомендується провести в молитвах.

Також у свято Воздвиження Хреста Господнього прийнято дотримуватися суворого посту (забороняється вживати в їжу м'ясні, молочні та рибні продукти). За старих часів, існували прислів'я: "Хто на Воздвиження постить — тому сім гріхів проститься" або "Хто на Воздвиження не постить, на того сім гріхів накличуть".

29 вересня віддають пам'ятні молитви великомучениці Євфимії Всехвальній, народ святкує закінчення заготовок.

Великомучениця Євфимія Всехвальна Фото: azbyka.ru

30 вересня наступає день мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Імена мучениць говорять самі за себе — в цей день прийнято молитися про другу половинку.

Страшна історія Віри, Надії і Любові — їх в юному віці замучили на смерть піддані імператора Адріана, а мати була змушена спостерігати за цим. Бог дарував їм вічне життя і звільнення від душевних мук.

Мучениці Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія Фото: ippo.ru

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