Церковні свята в травні 2020: календар

Віряни різних конфесій у травні 2020 року відзначають кілька церковних свят.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував інформацію про те, пам'ять яких святих буде вшановувати церква, які православні, католицькі та іудейські свята відзначаються в цьому місяці, а також у які дні в травні 2020 необхідно дотримуватися посту.
Православні церковні свята в травні 2020 року:
1 травня – Максимовської ікони Божої Матері.
6 травня – Великомученика Георгія Побідоносця.
18 травня – Святкування ікони Божої Матері "Невичерпна чаша".
22 травня – День Миколи Чудотворця.
24 травня – Рівноапостольних Кирила та Мефодія.
28 травня – Вознесіння Господнє.
Православні свята в травні 2020 року
vedmochka.net
Католицькі церковні свята в травні 2020 року:
21 травня – Вознесіння Христове (Вознесіння Господнє, 40-й день після Великодня).
31 травня – П'ятидесятниця (Зіслання Святого Духа, 7-ма неділя після Великодня).
Іудейські свята в травні 2020 року:
8 травня – Песах-шені – іудейське свято, що відзначається 15 нісана в пам'ять про вихід євреїв з Єгипту і звільнення від 400-річного полону.
12 травня – Лаг ба-омер – річниця смерті великого мудреця раббі Шимона Бар Йохая (Рашбам).
22 травня відзначається День Єрусалима
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22 травня – День Єрусалима. 28-го числа єврейського місяця іяра єврейський народ святкує об'єднання Єрусалиму, яке сталося 7 червня 1967 року.
28 травня – Шавуот – одне з трьох паломницьких свят, що відзначається 6 сивана, на 50 день омера. У цей день Мойсей, за переказами, отримав 10 заповідей.
Пости в травні 2020 року:
Багатоденних постів за православним календарем на травень 2020 року немає. Одноденні пости: 1 травня, 6 травня, 8 травня, 13 травня, 15 травня, 20 травня, 22 травня, 27 травня, 29 травня.
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