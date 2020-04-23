Головна Новини
23 квітня • оновлено в 05:54
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Церковні свята в травні 2020: календар

803
Читати матеріал російською

Віряни різних конфесій у травні 2020 року відзначають кілька церковних свят.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував інформацію про те, пам'ять яких святих буде вшановувати церква, які православні, католицькі та іудейські свята відзначаються в цьому місяці, а також у які дні в травні 2020 необхідно дотримуватися посту.

Церковні свята в травні 2020: календар

Православні церковні свята в травні 2020 року:

1 травня – Максимовської ікони Божої Матері.

6 травня – Великомученика Георгія Побідоносця.

18 травня – Святкування ікони Божої Матері "Невичерпна чаша".

22 травня – День Миколи Чудотворця.

24 травня – Рівноапостольних Кирила та Мефодія.

28 травня – Вознесіння Господнє.

Православні свята в травні 2020 року

Православні свята в травні 2020 року

vedmochka.net

Католицькі церковні свята в травні 2020 року:

21 травня – Вознесіння Христове (Вознесіння Господнє, 40-й день після Великодня).

31 травня – П'ятидесятниця (Зіслання Святого Духа, 7-ма неділя після Великодня).

Іудейські свята в травні 2020 року:

8 травня – Песах-шені – іудейське свято, що відзначається 15 нісана в пам'ять про вихід євреїв з Єгипту і звільнення від 400-річного полону.

12 травня – Лаг ба-омер – річниця смерті великого мудреця раббі Шимона Бар Йохая (Рашбам).

22 травня відзначається День Єрусалима

22 травня відзначається День Єрусалима

Pixabay

22 травня – День Єрусалима. 28-го числа єврейського місяця іяра єврейський народ святкує об'єднання Єрусалиму, яке сталося 7 червня 1967 року.

28 травня – Шавуот – одне з трьох паломницьких свят, що відзначається 6 сивана, на 50 день омера. У цей день Мойсей, за переказами, отримав 10 заповідей.

Пости в травні 2020 року:

Багатоденних постів за православним календарем на травень 2020 року немає. Одноденні пости: 1 травня, 6 травня, 8 травня, 13 травня, 15 травня, 20 травня, 22 травня, 27 травня, 29 травня.

Читайте також в OBOZREVATEL : Вихідні в червні 2020 на Україні: скільки будемо відпочивати.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
пост Католицька церква Православна церква України церква традиции календарь релігія свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

  • В США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги