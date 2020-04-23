Церковні свята в травні 2020: календар

Віряни різних конфесій у травні 2020 року відзначають кілька церковних свят.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував інформацію про те, пам'ять яких святих буде вшановувати церква, які православні, католицькі та іудейські свята відзначаються в цьому місяці, а також у які дні в травні 2020 необхідно дотримуватися посту.

Православні церковні свята в травні 2020 року:

1 травня – Максимовської ікони Божої Матері.

6 травня – Великомученика Георгія Побідоносця.

18 травня – Святкування ікони Божої Матері "Невичерпна чаша".

22 травня – День Миколи Чудотворця.

24 травня – Рівноапостольних Кирила та Мефодія.

28 травня – Вознесіння Господнє.

Православні свята в травні 2020 року vedmochka.net

Католицькі церковні свята в травні 2020 року:

21 травня – Вознесіння Христове (Вознесіння Господнє, 40-й день після Великодня).

31 травня – П'ятидесятниця (Зіслання Святого Духа, 7-ма неділя після Великодня).

Іудейські свята в травні 2020 року:

8 травня – Песах-шені – іудейське свято, що відзначається 15 нісана в пам'ять про вихід євреїв з Єгипту і звільнення від 400-річного полону.

12 травня – Лаг ба-омер – річниця смерті великого мудреця раббі Шимона Бар Йохая (Рашбам).

22 травня відзначається День Єрусалима Pixabay

22 травня – День Єрусалима. 28-го числа єврейського місяця іяра єврейський народ святкує об'єднання Єрусалиму, яке сталося 7 червня 1967 року.

28 травня – Шавуот – одне з трьох паломницьких свят, що відзначається 6 сивана, на 50 день омера. У цей день Мойсей, за переказами, отримав 10 заповідей.

Пости в травні 2020 року:

Багатоденних постів за православним календарем на травень 2020 року немає. Одноденні пости: 1 травня, 6 травня, 8 травня, 13 травня, 15 травня, 20 травня, 22 травня, 27 травня, 29 травня.

Читайте також в OBOZREVATEL : Вихідні в червні 2020 на Україні: скільки будемо відпочивати.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!