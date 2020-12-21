Церковні свята в січні 2021: опубліковано православний календар

У січні 2021 року в Україні відзначається кілька важливих церковних свят, таких як Різдво Христове, Обрізання Господнє, Хрещення та інші.

OBOZREVATEL підготував церковний календар на перший місяць зими, у якому розповідає, пам'ять яких святих шанують віряни, а також у які дні слід дотримуватися посту.

Православні свята в січні 2021 року

1 січня – День пам'яті Іллі Муромського Чудотворця

Преподобний чудотворець Ілля Муромський жив у 12 столітті, був ченцем Києво-Печерської лаври. Мощі святого покояться в Антонієвих печерах. Вважається, що він міг бути прототипом героя билин Іллі Муромця.

6 січня – Святий вечір

Переддень свята Різдва Христового. Цього дня віряни не їдять до появи першої зірки, а до вечері подають до столу 12 пісних страв.

Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят Prom.ua

7 січня – Різдво Христове

Різдво Господа нашогo Ісуса Христа – одне з найважливіших християнських свят, присвячене народженню Ісуса Христа від Пресвятої Богородиці Діви Марії.

14 січня – Обрізання Господнє

Це свято присвячене біблійній події здійснення обрізання над Немовлям Ісусом Христом за іудейським звичаєм.

14 січня – День святого Василя Великого

Святий Василій Великий, або Василь Кесарійський, – архієпископ Кесарії Каппадокійської, жив у 4-му столітті. Вважається, що святий Василій винайшов іконстас та був автором однойменної літургії.

Преподобний чудотворець Ілля Муромський Wikipedia

19 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє

Свято Хрещення присвячене одній з найважливіших євангельських подій – хрещенню Ісуса Христа Іоанном Хрестителем у річці Йордан.

25 січня – день пресвятої мучениці Тетяни, Тетянин день

Свята Тетяна – мучениця, яку стратили в 3-му столітті в Римі за відмову зректися християнської віри.

26 січня – День пам'яті мучеників Єрмила і Стратоніка

Святі Єрмил і Стратонік – мученики з сербського Белграда, які постраждали за часів царя Лікінія в 4 столітті.

Святий Василій Великий Wikipedia

27 січня – День рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

Свята Ніна жила в 3-4 століттях. Її проповіді привели до Христа всю Грузію, тому вона шанується в лику рівноапостольних.

31 січня – святителів Афанасія і Кирила

Святі Афанасій і Кирило – архієпископи Олександрійські, в 3-4 століттях прославилися боротьбою з єретиками.

Церковні пости в січні 2021 року

1-6 січня включно – Різдвяний піст.

18 січня – Водохресний святвечір, одноденний піст.

20, 22, 27, 29 січня – одноденні пісні дні (дотримуються по середах і п'ятницях).

На 7-19 січня припадають Різдвяні Святки – у ці дні одноденні пости відсутні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому християни святкують Різдво Христове в різні дати: 25 грудня і 7 січня. Також повідомлялося, у які дні та скільки відпочивають у свято в різних країнах.