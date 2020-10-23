Церковні свята в листопаді 2020: опубліковано православний календар

Православні християни в листопаді 2020 року відзначають кілька важливих церковних свят, таких як Казанської ікони Божої Матері, Собор Архістратига Михаїла та інші.

Також на листопад припадає вісім пісних днів, а 28 листопада починається Різдвяний піст. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує детальний церковний календар на останній місяць осені.

Православні свята в листопаді 2020 року

4 листопада – Святкування Казанської ікони Божої Матері

З цим образом Богородиці пов'язано багато чудес, нею благословляють молодят і дарують на вінчання і хрещення дітей.

6 листопада – ікони Божої Матері "Всіx скорботних Радість"

Ікона Богородиці, шанована в православній церкві чудотворною. Зображує Богоматір в сяйві мандорли, оточену людьми, що страждають від недугів та скорбот, і ангелами, які здійснюють благодіяння від її імені.

7 листопада – Дмитрівська поминальна субота

День загального поминання спочилих. До церкви приносять частування, також роздають їжу нужденним. Після цього відвідують могили померлих близьких.

У листопаді 2020 року відзначаються кілька важливих церковних свят vedmochka.net

8 листопада – великомученика Димитрія Солунського

Димитрій Солунський (Мироточець) прийняв мученицьку смерть за християнську віру: римляни пробили його списами на початку 4-го століття.

10 листопада – Параскеви П'ятниці

День пам'яті мучениці Параскеви, названої П'ятницею. Їй моляться про збереження від падежу худоби, зцілення недуг, диявольського мани, лихоманки, зубного, головного болю та інших хвороб.

12 листопада – Озерянської ікони Божої Матері

Чудотворна Озерянська ікона Богородиці – головна святиня і покровителька міста Харкова і всієї Слобожанщини.

14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана і матері їхньої преподобної Феодотії

Косма і Даміан (Кузьма і Дем'ян) – брати, святі-безсрібники, лікарі й чудотворці, які жили в 3-4 століттях.

4 листопада відзначається день Казанської ікони Божої Матері saratov24.tv

21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та іншиx Небесних Сил безтілесних

Святий Архангел Михаїл – головний архангел, який є одним з найбільш шанованих Архангелів, Архістратиг – глава святого воїнства Ангелів та Архангелів.

22 листопада – Ікони Божої Матері "Скоропослушниця"

Ікона Божої Матері, шанована чудотворною. Написана на Святій Горі Афон і зберігається в монастирі Дохіар.

25 листопада – Ікони Божої Матері "Милостива"

Ікона "Милостива" (Кіккський) написана, за переказами, святим апостолом і євангелістом Лукою. У чудодійну силу святої ікони вірять не лише християни, але й іновірці і звертаються до неї в бідах і хворобах.

26 листопада – святителя Іоанна Златоуста

Іоанн Златоуст – святий, прославлений в лику святителів, вчителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор. Жив у 4-5 століттях.

30 листопада вшановують пам'ять святителя Григорія Чудотворця Wikipedia

27 листопада – апостола Філіпа

Філіп – один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він був наймолодшим учнем Спасителя, глибоким знавцем Святого Письма, старозавітних пророцтв і очікував приходу Месії.

28 листопада – початок Різдвяного посту

Різдвяний піст (Пилипів пост, Пилипівки) – піст, встановлений на честь Різдва Христового.

29 листопада – апостола Матвія

Євангеліст Матвій – один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Вважається автором першого канонічного Євангелія – Євангелія від Матвія.

30 листопада – святителя Григорія Чудотворця

Святий Григорій Неокесарійський з великим старанням звертав язичників у християнство. Бог наділив його даром чудотворення, і святий молитвою лікував хворих, одночасно звертаючи їх в істинну віру.

Церковні пости в листопаді 2020 року

Різдвяний піст – починається 28 листопада і триватиме до 6 січня 2021 року.

Одноденні пости: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 листопада.

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