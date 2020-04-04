Церковні свята в квітні 2020: календар

У квітні 2020 року віруючі різних конфесій відзначатимуть декілька важливих церковних свят.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять буде шанувати церква в цьому місяці, а також в які дні слід дотримуватися посту.

Православні церковні свята в квітні 2020 року:

4 квітня – субота акафіста пресвятої Богородиці. При цьому сам акафіст Похвали Богородиці служиться напередодні, в п'ятницю ввечері.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення входить в число дванадесятих свят: його дата не змінюється з року в рік.

11 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря.

12 квітня – Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим.

16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної вечері.

17 квітня – Велика п'ятниця. Спогад Святих рятівних Страстей Господа Ісуса Христа.

19 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень.

26 квітня – Антипасха, апостола Фоми.

28 квітня – Радониця (проводи). Поминання померлих.

Католицькі церковні свята в квітні 2020 року:

10 квітня – Страсна п'ятниця.

12 квітня – Великдень.

Іудейське свято в квітні 2020 року:

8 квітня – Песах. Весняне свято в честь виходу єврейського народу з єгипетського рабства. Завершиться 16 квітня.

Пости в квітні 2020 року:

18 квітня закінчується Великий піст, який розпочався 2 березня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що строго не можна робити і як відзначати Благовіщення 2020.

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