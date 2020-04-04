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4 квітня • оновлено в 12:17
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Церковні свята в квітні 2020: календар

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У квітні 2020 року віруючі різних конфесій відзначатимуть декілька важливих церковних свят.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять буде шанувати церква в цьому місяці, а також в які дні слід дотримуватися посту.

Церковні свята в квітні 2020: календар

Православні церковні свята в квітні 2020 року:

  • 4 квітня – субота акафіста пресвятої Богородиці. При цьому сам акафіст Похвали Богородиці служиться напередодні, в п'ятницю ввечері.

  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення входить в число дванадесятих свят: його дата не змінюється з року в рік.

  • 11 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря.

  • 12 квітня – Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим.

  • 16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної вечері.

  • 17 квітня – Велика п'ятниця. Спогад Святих рятівних Страстей Господа Ісуса Христа.

  • 19 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень.

  • 26 квітня – Антипасха, апостола Фоми.

  • 28 квітня – Радониця (проводи). Поминання померлих.

Католицькі церковні свята в квітні 2020 року:

  • 10 квітня – Страсна п'ятниця.

  • 12 квітня – Великдень.

Іудейське свято в квітні 2020 року:

  • 8 квітня – Песах. Весняне свято в честь виходу єврейського народу з єгипетського рабства. Завершиться 16 квітня.

Пости в квітні 2020 року:

  • 18 квітня закінчується Великий піст, який розпочався 2 березня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що строго не можна робити і як відзначати Благовіщення 2020.

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церква свято
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