Церковні свята в квітні 2020: календар

У квітні 2020 року віруючі різних конфесій відзначатимуть декілька важливих церковних свят.
OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, чию пам'ять буде шанувати церква в цьому місяці, а також в які дні слід дотримуватися посту.
Православні церковні свята в квітні 2020 року:
4 квітня – субота акафіста пресвятої Богородиці. При цьому сам акафіст Похвали Богородиці служиться напередодні, в п'ятницю ввечері.
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення входить в число дванадесятих свят: його дата не змінюється з року в рік.
11 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря.
12 квітня – Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим.
16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної вечері.
17 квітня – Велика п'ятниця. Спогад Святих рятівних Страстей Господа Ісуса Христа.
19 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень.
26 квітня – Антипасха, апостола Фоми.
28 квітня – Радониця (проводи). Поминання померлих.
Католицькі церковні свята в квітні 2020 року:
10 квітня – Страсна п'ятниця.
12 квітня – Великдень.
Іудейське свято в квітні 2020 року:
8 квітня – Песах. Весняне свято в честь виходу єврейського народу з єгипетського рабства. Завершиться 16 квітня.
Пости в квітні 2020 року:
18 квітня закінчується Великий піст, який розпочався 2 березня.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що строго не можна робити і як відзначати Благовіщення 2020.
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