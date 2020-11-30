Церковні свята в грудні 2020: опубліковано православний календар

Православні віряни в грудні 2020 року відзначають кілька важливих церковних свят, таких Введення в храм Пресвятої Богородиці, день пам'яті апостола Андрія Первозванного, святого Миколая Чудотворця та інші.

Також у грудні триває 40-денний Різдвяний піст. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує детальний церковний календар на перший місяць зими.

Православні свята в грудні 2020 року

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

Свято присвячене переказам про те, як батьки Пресвятої Богородиці святі Йоаким і Анна, виконуючи обітницю присвятити дитини Богу, привели трирічну Марію до храму в Єрусалимі, де її було введено первосвящеником у Святая святих. При храмі вона жила до 12 років – до заручення з праведним Йосипом.

7 грудня – великомучениці Катерини

Свята Катерина – християнська великомучениця (287-305), покровителька кохання та шлюбу.

Георгій Побідоносець – один з найбільш шанованих святих gallery-afon.org

9 грудня – Освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві, Юріїв день

Юрій (Георгій) Побідоносець – римський воїн, один з найбільш шанованих святих, великомученик.

10 грудня – святкування ікони Божої Матері "Знамення"

Це одна з найбільш шанованих ікон у православ'ї. На ній зображено образ Богородиці з молитовно піднятими руками і з зображенням Божественного немовляти на грудях.

Ікона Божої Матері "Знамення" – одна з найбільш шанованих ікон у православ'ї azbyka.ru

13 грудня – апостола Андрія Первозванного

Андрій Первозванний – один з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Святий Андрій був першим, хто пішов за Спасителем, він також привів до нього свого рідного брата апостола Петра.

14 грудня – проpока Наума

Святий пророк Наум є одним із дванадцяти малих біблійних пророків, автором Книги пророка Наума, сьомої серед книг "малих пророків".

17 грудня – великомучениці Варвари

Свята Варвара прийняла мученицьку смерть за християнську віру в 306 році за царювання імператора Максиміана.

Святий Миколай жив у 3-4 століттях artstonedon.com.ua

19 грудня – День Миколая Чудотворця

Святитель Миколай, або Миколай Чудотворець, Микола Угодник – архієпископ Мир Лікійських, жив у 3-4 століттях. Святий відомий безліччю чудес, здійснених ним за життя і після смерті.

22 грудня – Зачаття праведнoю Анною Пресвятої Богородиці

Свято встановлено на честь зачаття святою Анною доньки – Пресвятої Богородиці.

Церковні пости в грудні 2020 року

Багатоденний пост: весь місяць триває Різдвяний піст.

Одноденні пости: в грудні 2020 року немає одноденних постів.

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