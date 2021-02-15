Церковні свята в березні 2021: опубліковано православний календар

У березні 2021 року православні віряни в Україні святкують кілька важливих церковних дат, таких як М'ясопуст, Масляна, Прощена неділя та інші.

А 15 березня розпочинається Великий піст, мета якого – підготовка до святкування Великодня. OBOZREVATEL публікує церковний календар на перший місяць весни: пам'ять яких святих відзначають і в які дні слід дотримуватися суворого посту.

Православні свята в березні 2021 року

1-7 березня – М'ясопустна седмиця

М'ясопустна седмиця – третій тиждень підготовки до Великого посту, якbq підводить вірян до відмови від м'ясних продуктів.

3 березня – Cвятого Лева, папи Римського

Святий Лев I Великий – сорок п'ятий папа римський. Відомий тим, що 452 року силою свого слова зупинив вождя гунів Аттілу від знищення Риму, а 455-го переконав вандалів не вбивати римлян і не спалювати їхні будинки. У його доробку – понад 100 проповідей і 140 листів.

20 березня – Ікони Божої Матері "Споручниця грішних" YouTube

6 березня – Вселенська поминальна субота

Вселенська м'ясопустна субота – день поминання померлих православних християн, в першу чергу, батьків (предків) перед М'ясопустною неділею.

7 березня – Великий м'ясопуст

Великий м'ясопуст, або М'ясопустна неділя, – Неділя про страшний суд, третя з чотирьох підготовчих неділь, яка йде слід за Неділею про блудного сина і перед Сиропусною неділею.

8-14 березня – Масляна

Масляна, Сирна седмиця, Сирний тиждень – підготовча й остання суцільна седмиця (тиждень без поста) перед Великим постом. Починається з понеділка, наступного після Неділі про Страшний Суд. Без м'яса.

Ікону Божої Матері "Державну" було набуто 15 березня 1917 року hramstrastoterpcy.ru

9 березня – Перше й друге набуття глави Іоанна Предтечі

У православній традиції існують перекази про три чудові набуття глави Іоанна Хрестителя, на честь кожного встановлено окреме святкування. Перше набуття сталося в 4 столітті, друге – в 5-му, а третє – в 9-му.

14 березня – Прощена неділя

Прощена неділя – останній день Масляної та останній день перед Великим постом, коли дозволяється їсти скоромну їжу. Цього дня всі віряни просять одне в одного вибачення – щоб розпочати піст з доброю душею і з чистим серцем зустріти Великдень – день Світлого Воскресіння Христового.

15 березня – Чистий понеділок, початок Великого посту, святкування ікони Божої Матері "Державна"

Чистий понеділок – перший день Великого посту. З нього починається читання покаянних молитов у храмах.

Ікона Божої Матері "Державна" була віднайдена 15 березня 1917 року в підвалі Вознесенської церкви.

9 березня – Перше і друге набуття глави Іоанна Предтечі hram-ryazanka.ru

20 березня – Ікони Божої Матері "Споручниця грішних"

Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, яка зберігається в Миколо-Одринському монастирі в Брянській області Росії.

21 березня – Перша неділя Великогo поста, Торжество Православ'я

Торжество Православ'я – свято, встановлене у зв'язку з подіями Константинопольського собору 843 року, скликаного для відновлення іконошанування у Візантійській імперії. Відзначається в Першу неділю Великого посту.

22 березня – свято 40 мучеників Севастійських

Сорок Севастійських мучеників – воїни-християни, які постраждали за віру в Севастії (сучасна Туреччина) 320 року.

27 березня – Батьківська субота

Цього дня церква закликає вірян об'єднатися в поминальній молитві за померлих близьких.

28 березня – Неділя святого Георгія Палами, Друга неділя Великого посту

Григорій Палама (1296-1359) – архієпископ Фессалонікійський, богослов, філософ, Отець і вчитель Церкви.

30 березня – день пам'яті преподобного Олексія, людини Божої

Святий Олексій – християнський святий, аскет, що жив у 4-5 століттях. Шанується в лику преподобних, його мощі зберігаються в Римі.

30 березня – день пам'яті преподобного Олексія, людини Божої​​​​​ pravoslavie.ru

Церковні пости в березні 2021 року

Багатоденний пост – Великий піст, 2021 року випадає на період з 15 березня по 1 травня.

Одноденні пости – 3, 5 березня.

Тижні без посту: Масляна, 8-14 березня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли православні, католики та греко-католики в Україні святкують Великдень 2021 року. Це найбільше і найсвітліше свято для християн, присвячене радості Воскресіння Ісуса Христа.