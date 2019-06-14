Троїцька поминальна субота 2019: чого не можна робити в цей день

Напередодні свята Трійці православні українці, в суботу 15 червня відзначають Троїцьку батьківську поминальну суботу.
В цей день вся Православна Церква України буде молитися перед Господом за своїх померлих православних родичів і спасіння їхніх душ. Батьківською субота називається тому, що батьки в цей день найближче до своїх дітей.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися про заборони в цей день, щоб мирно дочекатися світлого свята Трійці:
В Троїцьку суботу не можна молитися за рідних, які закінчили життя самогубством.
На відміну від світлого свята Трійці, в батьківську суботу не тільки доволяється, а й обов'язково прибрати свою домівку і подвір'я.
В поминальну суботу не варто сумувати і оплакувати рідних. Краще відвідати могилу і поділитися з ними своєю радістю.
Не варто влаштовувати в цей день гучні вечірки, краще провести його в тишині та роботі.
Вважається, що напередодні свята не варто ходити в ліс і в жодному разі не купатися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, католицька Трійця трохи відрізняється від православної. У 2019 вона відзначалася 9 червня. Католицькі священнослужителі вдягалися в білі шати і проводили богослужіння.
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