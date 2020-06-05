Троїцька поминальна субота 2020: що потрібно і що не можна робити в головний поминальний день

Троїцька поминальна субота здавна вважалася найбільш важливим і найбільш шанованим днем поминання. Інша її назва – Вселенська поминальна субота.

2020 року поминальна субота перед Трійцею припадає на 6 червня. Цього дня церква здійснює загальне поминання покійних, віряни відвідують храми, а також кладовища, щоб прибрати на могилах померлих близьких. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції цього дня.

Троїцька поминальна субота 2020 року припадає на 6 червня mir24.tv

Історія Троїцької батьківської суботи

Традиція поминання бере свій початок з апостольських часів. Так, цього дня апостол Петро звертався до іудеїв зі словами про Воскреслого Ісуса: Бог воскресив Спасителя, пута смерті усунувши.

А в П'ятидесятницю святі апостоли, сповнившись Духа Святого, проповідували язичникам та іудеям. Дотримуючись такої традиції, церква здавна закликає всіх людей перед днем Святої Трійці здійснювати поминання всіх покійних, щоб очистити всі душі рятівною благодаттю Святого Духа.

Троїцька субота 2020: традиції

У православних храмах ввечері в п'ятницю перед батьківською суботою служиться Велика панахида. Заупокійну Божественну літургію служать уранці в суботу, а потім – загальну панахиду.

Традиції батьківської суботи перед Трійцею vestnik-belovo.ru

Цього дня віряни згадують померлих батьків у храмах, замовляють Сорокоуст і моляться за упокій душ у потойбічному світі. Після служби прийнято йти на кладовища, щоб прибрати на могилах близьких, прикрасити їх квітами і зеленню, а також провести ритуальну трапезу.

Якщо людина з якоїсь причини не встигла сходити на службу до храму, дозволяється помолитися вдома самостійно. Служителі церкви цілком допускають це, таке поминання не вважається гріхом.

Що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу

За повір'ям, у батьківську суботу перед Трійцею забороняється працювати, прибирати і навіть мити посуд. Однак священнослужителі кажуть, що, якщо робота по дому не заважає відвідуванню служби в церкві, то нею цілком можна займатися.

Що дійсно не можна робити – це подавати в храмі записки про поминання самогубців, це великий гріх. Таких померлих не відспівують і не поминають у церквах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли відзначається Свята Трійця 2020 року і що не можна робити в свято.