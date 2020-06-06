Трійця в Україні: 5 ідей, як відзначити безпечно на карантині
У неділю, 7 червня, православні християни відзначають День Святої Трійці (П'ятидесятницю). Оскільки Трійця символізує початок літа і прославляє процвітаючу природу, провести цей день також потрібно в гармонії з природою.
OBOZREVATEL пропонує 5 безпечних варіантів, як відзначити зелене свято в умовах послабленного карантину.
Відправитися до парку
День у літньому парку – гарний вибір для тих, хто не хоче залишатися вдома, але уникає великого скупчення людей. Любителі активного відпочинку можуть влаштувати прогулянку на велосипедах, самокатах або роликових ковзанах.
Зелень у червні соковита і гарна. До того ж, парки зараз рясніють цвітінням ірисів, півоній, бузку та інших квітів, що стануть прекрасним фоном для яскравих знімків.
Поїхати на рибалку
Не обов'язково бути завзятим рибалкою, щоб взяти вудку та податися до річки. Риболовля – заспокійливий процес. Це можливість відпочити від метушні, побути в тиші, поміркувати. Від палючого сонця або дощу врятують парасолька або невеликий намет.
Не подобається рибалити – можна почитати книжку, зайнятися рукоділлям або взяти на себе відповідальність за приготування юшки на багатті.
Влаштувати пікнік
Для затишних посиденьок на траві знадобиться: плед, корзина з сирною нарізкою, фруктами, горіхами, свіжим багетом або круасанами і пляшкою червоного сухого вина. Термос з чаєм або кавою теж підійде! Локацією може стати як парк чи сквер недалеко від будинку, так і мальовничий схил з панорамним видом на місто. Можна прихопити з собою настільну гру або твістер.
Замовити фотосесію
За гарними фотографіями можна відправитися в ботанічний сад, ліс або фотостудію з живими квітами. Неймовірні знімки виходять також у полі. Зараз саме сезон цвітіння маків, волошок, ромашок та люпину. Найкращий час для вуличної зйомки у сонячний день – це світанок або за дві години до заходу сонця.
Помчати до моря
Поїздка до морського узбережжя на вікенд – це довга дорога з улюбленою музикою в машині, а після – ігристе під шум прибою, довгоочікуваний захід сонця, посиденьки за розмовами у прибережному кафе.
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