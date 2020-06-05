Трійця 2020: які трави потрібно святити і навіщо

В Україні 7 червня 2020 року відзначатиметься одне з 12 головних християнських свят – Трійця (День Святої Трійці), також відоме в народі як Свята П'ятидесятниця або Зелені свята.

В цей день буде завершено так званий великодній цикл, оскільки святкування Трійці відбувається на 50-й день після Великодня.

Свято присвячене зішестю Святого Духа на апостолів. Саме це обіцяв своїм учням Ісус перед вознесінням. Після цього апостоли заговорили мовами, яких раніше не знали і стали проповідувати слово Боже по всьому світу.

Також Трійця символізує остаточне прощання людини з весною і прихід літа. Саме тому основною традицією Зелених свят є освячення трав, якими потім прикрашають будинки.

OBOZREVATEL розповідає, які саме трави треба святити на Трійцю.

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Чому на Трійцю будинок прикрашають зеленню?

Версій щодо традиції прикрашати будинок зеленню на Трійцю досить багато. В одних джерелах стверджують, що це потрібно, щоб відігнати від будинку злих духів. Інші вважають, що зелень на це свято символізує безсмертя життя, а також є ознакою того, що літо остаточно змінило весну

Також існує твердження про те, що звичай прикрашати будинок зеленню на Трійцю походить ще від старозавітної Церкви. Тоді помешкання і синагоги прикрашалися в П'ятидесятницю у пам'ять того, як при Синайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли Мойсей отримував скрижалі закону Божого. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов Святий Дух, у той час, за загальним звичаєм, теж була прикрашена гілками дерев і квітами.

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Які трави треба святити і чому

На Трійцю прийнято збирати лікарські трави, які, згідно з повір'ями, набувають особливої сили. Їх зазвичай святять у церкві, а потім приносять додому і зберігають увесь рік. В основному на Зелені свята прийнято освячувати полин, чебрець, пижмо, м'яту, мелісу, волошки і аїр.

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Полин

Димом сухого полину багато століть тому обкурювали житло перед новосіллям, а також прикріплювали пучок трави над вхідними дверима, щоб в будинок не потрапляла нечиста сила. Також існує повір'я, що якщо подивитися крізь пучок полину на полум'я багаття, запаленого на честь літнього сонцестояння, то весь рік буде продуктивним.

Любисток

Вважається, що любисток захищає від будь-якого чаклунства, пристріту і нечисті. Також існує версія, що любисток дуже сприятливо впливає на дітей. У відварі любистку дітей можна купати, тоді вони будуть спокійними і здоровими. Особливо це стосується дівчаток: здавна мами клали любисток в ліжку дочкам, щоб вони знайшли своє щастя.

Аїр (лепеха)

Стебла лепехи розкидували по підлозі у всіх кімнатах будинку. Вона привертає в будинок добрих духів, очищає житло і зміцнює здоров'я мешканців, приносить удачу, багатство, душевну рівновагу і надійно захищає від бід.

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Пижмо

Пижмо також вважається травою-оберегом. Нібито вона відганяє злих духів і людей, здатних навести порчу, а також тих, хто чорний у своїй заздрості. Наші предки вірили, що якщо носити при собі її листя, то всякому "приворот відворот буде".

Чебрець

У народі вірили, що чебрець – це своєрідна "любовна трава", яка дозволяє досягти миру і кохання в сім'ї. Чебрець у будинку може допомогти жінці привернути судженого, народити здорову дитину, зберегти тепло в родині. Іноді чебрець зашивати в подушку, щоб позбавитись від нічних кошмарів.

Щоб відвадити від будинку поганого людини, йому в взуття підсипали порошок з висушеної трави. У селах димом сушеного чебрецю обкурювали худобу, оберігаючи його від пристріту.

М'ята і меліса

Вважається, що м'ята відлякує злих духів, очищає і захищає будинок від ворогів. Сухе листя м'яти зашивали в подушку, щоб поліпшити сон, а також обкурювали житлові приміщення, щоб там завжди були мир і затишок.

Волошка

Волошка вважається оберегом від нечисті, а також їй приписують приворотні властивості. Молодим дівчатам потрібно її носити з собою, і тоді вони обов'язково зустрінуть свого коханого.

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