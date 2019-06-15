Трійця-2019: що не можна робити на свято

16 червня 2019 року християни східного обряду відзначають одне з найважливіших релігійних свят – День Святої Трійці (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята).

Існують певні заборони, яких потрібно дотримуватися. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися, що не можна робити на Трійцю.

Трійця ікона Тячів NEWS

Традиційно, як і на будь-яке велике релігійне свято, заборонено виконувати важку роботу. Це відноситься до всіх сфер діяльності. Не дарма навіть введено додаткові вихідні. Не можна прибиратися в будинку, прати, шити, в'язати. Всі домашні турботи, крім приготування їжі, рекомендується виконати заздалегідь.

Прибирання в будинку заборонена на Трійцю pixabay

Також не можна працювати на городі: копати, пиляти гілки. Всі роботи, які так чи інакше турбують землю – заборонені. Це бере початок ще в народних звичаях. Церква рекомендує замість такої роботи присвятити свій час молитвам і сходити в ліс за лікувальними травами.

Роботи на городі в Трійцю заборонені pixabay

Заборонено стригтися і фарбувати волосся, а також не можна купатися у водоймах і на самоті йти до лісу / поля. За повір'ям, русалки можуть забрати з собою на дно, або мавки можуть викрасти невдалого відпочиваючого.

Русалки shuwany.rs

Не можна гуляти весілля, тому що це погана прикмета. Зате свататися на Трійцю – добре. Також до списку заборон потрапляють секс і алкоголь з цілком зрозумілих релігійних причин.

Окрім того, не вітається обжерливість. Незважаючи на те, що цей день не обійдеться без застілля і святкування з близькими, потрібно постаратися знати міру в їжі.

Сварки, образи, претензії, заздрість і будь-які прояви конфліктів та негативних емоцій також потрібно уникнути.

Не можна сваритися на Трійцю pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Свята Трійця припадає на неділю, 16 червня, за традицією її святкують три дні. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

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