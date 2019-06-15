ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

Трійця-2019: що не можна робити на свято

36тЧитати матеріал російською

16 червня 2019 року християни східного обряду відзначають одне з найважливіших релігійних святДень Святої Трійці (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята).

Існують певні заборони, яких потрібно дотримуватися. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися, що не можна робити на Трійцю.

Трійця ікона

Трійця ікона

Тячів NEWS

Традиційно, як і на будь-яке велике релігійне свято, заборонено виконувати важку роботу. Це відноситься до всіх сфер діяльності. Не дарма навіть введено додаткові вихідні. Не можна прибиратися в будинку, прати, шити, в'язати. Всі домашні турботи, крім приготування їжі, рекомендується виконати заздалегідь.

Прибирання в будинку заборонена на Трійцю

Прибирання в будинку заборонена на Трійцю

pixabay

Новини
День батька-2019: коли відзначають в Україні та що відомо про свято

Також не можна працювати на городі: копати, пиляти гілки. Всі роботи, які так чи інакше турбують землю – заборонені. Це бере початок ще в народних звичаях. Церква рекомендує замість такої роботи присвятити свій час молитвам і сходити в ліс за лікувальними травами.

Роботи на городі в Трійцю заборонені

Роботи на городі в Трійцю заборонені

pixabay

Заборонено стригтися і фарбувати волосся, а також не можна купатися у водоймах і на самоті йти до лісу / поля. За повір'ям, русалки можуть забрати з собою на дно, або мавки можуть викрасти невдалого відпочиваючого.

Русалки

Русалки

shuwany.rs

Не можна гуляти весілля, тому що це погана прикмета. Зате свататися на Трійцю – добре. Також до списку заборон потрапляють секс і алкоголь з цілком зрозумілих релігійних причин.

Окрім того, не вітається обжерливість. Незважаючи на те, що цей день не обійдеться без застілля і святкування з близькими, потрібно постаратися знати міру в їжі.

Сварки, образи, претензії, заздрість і будь-які прояви конфліктів та негативних емоцій також потрібно уникнути.

Не можна сваритися на Трійцю

Не можна сваритися на Трійцю

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Свята Трійця припадає на неділю, 16 червня, за традицією її святкують три дні. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
25
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel