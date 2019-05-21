Трійця 2019: коли відзначають в Україні і чи буде вихідний

Трійця (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята) – саме цим святом через п'ятдесят днів після Великодня завершується пасхальний цикл. Цей день – одне з 12 найважливіших свят у християн. OBOZREVATEL підготував інформацію про дату святкування, вихідні та витоки традицій цього дня.

Трійцю завжди відзначають у неділю

У 2019 році Свята Трійця припадає на неділю, 16 червня. Таким чином понеділок, 17 червня, буде вихідним.

Історія свята

День Святої Трійці — свято, яке прославляє триєдність Всевишнього Бога. У Євангелії ж зазначено, що цього дня на апостолів у вигляді вогняних язиків зійшов Святий Дух і всі вони заговорили різними мовами, аби надалі йти поміж народів та проповідувати християнство. Крім того, апостоли тепер могли зцілювати та пророкувати.

Традиційно Трійцю святкують три дні

Варто зазначити, що полум'я, у вигляді якого на апостолів зійшов Святий Дух, символізує очищення від гріхів та наповнення світлом віри.

Традиційно Трійця припадає на неділю, її святкують три дні. Цього дня у храмах здійснюється одна з найпишніших служб у році.

Чому на Трійцю оселю прикрашають зеленню

Вірувань щодо традиції прикрашати оселю зеленню на Трійцю доволі багато. В одних джерелах стверджують, що це потрібно, аби відігнати від дому злих духів. Інші джерела запевняють, що зелень на це свято символізує невмирущість життя, а також є ознакою того, що літо прийшло на зміну весні.

На Трійцю домівки прикрашають зеленню

Разом із тим існує твердження про те, що звичай прикрашати домівку зеленню на Трійцю походить ще від старозаповітної Церкви, коли будинки і синагоги прикрашалися зеленню у П’ятидесятницю в пам’ять про те, як при Синайській горі все цвіло і зеленіло в день, коли Мойсей отримував скрижалі закону. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов Святий Дух, у той час, за загальним звичаєм, теж була прикрашена гілками дерев і квітами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочиватимуть українці у 2019 році.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!