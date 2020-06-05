Трійця 2020: чим не можна прикрашати будинок на Зелені свята

Завершальна великодній цикл Трійця (День Святої Трійці) в 2020 році відзначається в Україні 7 червня. Це одне з 12 головних свят у християнстві, яке в народі також відоме як Свята П'ятидесятниця або Зелені свята.

Зелені свята вважаються офіційним закінченням весни і початком літо. Саме тому прийнято святити зелень і трави, якими згодом прикрашають будинок. За повір'ям в цей день Богородиця приходить в кожен будинок, щоб подивитися, чи чисто в будинку.

Також існує повір'я, що в цей день Бог засіяв Землю зеленню.

Однак головний символ Трійці, звичайно ж, три Божественних образу: Син, Отець, а також Дух Святий.

Існує цілий список трав, які можна використовувати для удачі та захисту від небезпеки і зла. Але є й заборонені рослини, які в жодному разі не потрібно збирати. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чим не можна прикрашати будинок на Зелені свята.

Трійця Фото: Храм Живоначальної Трійці

Так, серед заборонених рослин на Трійцю, які не потрібно святити в церкві, а потім використовувати разом з іншими травами, є осика та верба. І цьому є пояснення.

Осика

Згідно з однією з легенд, на осиці повісився Іуда, і відтоді її листи тремтять "в жаху від проклятої ноші". Більше того, з цього дерева був зроблений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Осичняк pixabay

У зв'язку з цим навколо осики існує багато негативних повір'їв. Вважається, що дерево має погану енергетику, яка загрожує сварками і розбратом у сім'ї. Також його пов'язують з лукавим. У таке світле свято, як Трійця, осика є вкрай невідповідною рослиною в будинку.

Верба

Як не дивно, верба теж відноситься до заборонених на Зелені свята. Само по собі це дерево дуже світле і чисте. Вважалося, що верба може відігнати грозу, вилікувати від різних хвороб, зокрема від бездітності.

Верба pixabay

Але на Трійцю її не потрібно святити і нести в будинок. Справа в тому, що до цієї дати не можна ламати її гілки. Більше того, вона вже принесла добро і благодать на Вербну неділю. Зазвичай вербу спалювали (але так, щоб по попелу потім не топталися ногами), висаджували в землю, клали в труну або могилку до померлих або несли до лісу.

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