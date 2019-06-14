Трійця-2019: чим не можна прикрашати будинок на Зелені свята

Трійця (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята) у 2019 році відзначається 16 червня, а головним атрибутом цієї дати є зелень, якою прикрашають будинок.

Існує цілий список трав, які можна використовувати для удачі та захисту від небезпеки і зла. Але є й заборонені рослини, які в жодному разі не потрібно збирати. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, чим не можна прикрашати будинок на Зелені свята.

Трійця Фото: Храм Живоначальної Трійці

Так, серед заборонених рослин на Трійцю, які не потрібно святити в церкві, а потім використовувати разом з іншими травами, є осика та верба. І цьому є пояснення.

Осика

Згідно з однією з легенд, на осиці повісився Іуда, і відтоді її листи тремтять "в жаху від проклятої ноші". Більше того, з цього дерева був зроблений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Осичняк pixabay

У зв'язку з цим навколо осики існує багато негативних повір'їв. Вважається, що дерево має погану енергетику, яка загрожує сварками і розбратом у сім'ї. Також його пов'язують з лукавим. У таке світле свято, як Трійця, осика є вкрай невідповідною рослиною в будинку.

Верба

Як не дивно, верба теж відноситься до заборонених на Зелені свята. Само по собі це дерево дуже світле і чисте. Вважалося, що верба може відігнати грозу, вилікувати від різних хвороб, зокрема від бездітності.

Верба pixabay

Але на Трійцю її не потрібно святити і нести в будинок. Справа в тому, що до цієї дати не можна ламати її гілки. Більше того, вона вже принесла добро і благодать на Вербну неділю. Зазвичай вербу спалювали (але так, щоб по попелу потім не топталися ногами), висаджували в землю, клали в труну або могилку до померлих або несли до лісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Свята Трійця припадає на неділю, 16 червня, за традицією її святкують три дні. Отже, понеділок, 17 червня, буде вихідним.

Про те, як привітати своїх рідних і близьких із Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

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