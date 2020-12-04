Тренд на екологічність: які дарунки порадують близьких на Новий рік

До Нового року залишилося досить багато часу, щоб встигнути вибрати ідеальні подарунки для друзів, батьків і других половинок.

У наших реаліях не так-то просто вибрати корисний презент за адекватною ціною, який потім не буде припадати пилом на далекій полиці. OBOZREVATEL вирішив допомогти і зібрав топ-7 найкращих ідей стильних eco-friendly подарунків, які сподобаються всім без винятку.

1. Соєві свічки

Такі свічки буквально тільки в цьому році стали набирати популярність у нашій країні. Найбільшим плюсом соєвих свічок є їх абсолютна екологічність, адже при згорянні вони не коптять, не виділяють канцерогени і дають рівне полум'я. Крім того, соєвий віск можна використовувати в якості крему для рук. Відзначимо, що ці свічки вже продаються у великих супермаркетах й Instagtam-магазинах.

2. Натуральна косметика

Якщо хочете, щоб ваш подарунок був у тренді і не викликав бурю критики з боку еко-прихильників, варто вибирати тверде мило і косметику з натуральних матеріалів. Багато брендів вже роблять свої продукти в пляшечках із переробленого пластику, що також важливо враховувати при виборі.

3. Стильний багаторазовий стакан

Такий презент точно припаде до смаку друзям-кавоманам. Щоб кожен раз не купувати улюблений гарячий напій у паперових стаканчиках із пластиковою кришкою, подаруйте другу яскравий багаторазовий кухоль зі стильним принтом. Такий точно захочеться брати з собою на навчання або роботу. У деяких кав'ярнях за свій стакан навіть роблять знижку на каву.

4. Столові набори

А ця ідея вже більше для старших родичів. Цієї зими як ніколи буде актуально подарувати набір посуду з кукурудзяного крохмалю, цукрової тростини або пшеничної соломи.

5. Ялинкові іграшки

Цікавим рішенням буде подарувати дерев'яні іграшки та сувеніри. На піку популярності дерев'яні ляльки і машинки, оригінальні конструктори з дерева, а також незліченна безліч різних ялинкових іграшок із новорічною символікою.

6. Живі квіти

Кімнатні рослини не тільки можуть стати гарним подарунком, що радує очі і душу, а й бути корисними: квіти в горщиках будуть підтримувати вологість повітря в квартирі. Щоб подарунок був екологічним, прослідкуйте, щоб горщик не був із пластику. Креативним рішенням буде подарувати колегам або босові дерев'яний горщик-органайзер. Також варіантом такого подарунка може стати живий мох, який не потрібно поливати, і екокуб для вирощування рослин.

7. Солодкі подарунки

Гори солодощів – незмінний атрибут Нового року, без яких і свято – не свято. Тому солодкі подарунки залишаються улюбленими і бажаними для людей будь-якого віку. Подаруйте настрій і користь, віддавши перевагу не шоколадним цукеркам, а варенню з натуральних ягід, баночці меду в дерев'яній діжці, натуральній горіховій пасті, пастилі і сухофруктам. Відзначимо, що в якості подарункового паперу також краще використовувати крафтовий, а не глянсовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дня святого Миколая подарунки для дітей прийнято ховати в панчоху або під подушку. Ця традиція пов'язана з повір'ям, як єпископ Миколай врятував трьох дівчат від безчестя.