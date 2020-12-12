Топ-3 народних ворожіння від переможниці "Битви екстрасенсів": коли і як потрібно діяти

Відьма-відлюдниця і переможниця 17-го сезону "Битви екстрасенсів" Ольга Янковська назвала три легких ворожіння, щоб дізнатися майбутнє.

Про способи гадання вона розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL. Всі вони проводяться вночі.

Ворожіння на ім'я судження. За словами екстрасенса, щоб дізнатися ім'я чоловіка, призначеного їй долею, дівчині в ніч перед Різдвом, лягаючи спати, необхідно покласти собі під подушку 22 папірці. На кожному з них має бути написано по одному чоловічому імені. Вранці треба дістати один із папірців. Написане на ній, і буде ім'ям вашого майбутнього чоловіка.

Гадання не імені перехожого. Також Янковська розповіла, що про свого майбутнього чоловіка можна дізнатися, вийшовши опівночі з дому і дочекавшись випадкового перехожого. Його ім'я і підкаже, як зватимуть судженого дівчини.

Ворожба на виконання бажання. Крім того, за словами відьми, 6 січня можна загадати бажання, а щоб дізнатися, чи здійсниться воно, необхідно провести простий ритуал. Лягаючи спати, треба поставити поруч із собою склянку води, покривши її аркушем паперу. На ньому потрібно написати заповітне бажання в подробицях. Вранці записку з бажанням – спалити, попіл розвіяти попіл за вітром, обов'язково з вікна, а воду зі склянки випити. Дуже важливо під час обряду ні з ким не розмовляти.

Янковська запевнила, що у разі правильного виконання всіх дій бажання здійсниться протягом року.

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