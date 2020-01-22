Тетянин день: що потрібно й що категорично не можна робити

25 січня в Україні відзначається Тетянин день – християнське й народне свято, яке в деяких країнах збігається із Днем студента.

Це пояснюється тим, що саме святу Тетяну вважають покровителькою студентів. Однак Україна відзначає цей день разом із більшою частиною планети – 17 листопада. 25 січня ж вважається святом у Росії, Білорусі та Молдові.

Як правильно відзначити свято, яка його історія, традиції і що не можна робити в Тетянин день – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

фото: jenskiymir.com

Тетянин день: історія свята

Тетянин день був названий на честь святої християнської мучениці Тетяни, яка жила в Римі за часів правління імператора Олександра Северуса.

Свята Тетяна загинула за віру. Спершу її піддавали тортурам, коли вона відмовилася зректися Христа і принести язичницьку жертву. Потім намагалися віддати на поталу левові, але той лише лащився до неї, як кошеня. Зрештою Тетяну і її батька зарубали мечем.

"Правмір"

12 (23) січня 1755 року, на честь іменин матері свого фаворита – генерала Івана Шувалова – Тетяни Родіонівни, російська імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". Оскільки це відбулося в день святої Тетяни, то студенти в Росії і святкують Тетянин день як День студента.

Пізніше в університетському кампусі була церква святої Тетяни, а саму святу було оголошено церквою патроном студентства.

"Правмір"

Традиції в Тетянин день

Свята Тетяна – покровителька студентів і заступниця всіх дівчат на ім'я Таня. Вона допомагає в навчанні. У неї просять ясного розуму і доброї пам'яті. Цього дня також прийнято ставити свічки за успіхи в навчанні.

У народі свято 25 січня відоме як Бабин кут: на честь місця біля печі, де зберігалося домашнє приладдя. Господині печуть хліб і пряники у формі сонечка – вважається, що це наближає весну і робить сонце за вікном яскравішим і теплішим. Кожен член сім'ї обов'язково має спробувати шматочок такого "сонечка".

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Також у народі на Тетянин день прийнято готувати смачний обід, щоб нагодувати всю сім'ю, а для тих, кого немає поруч, потрібно на столі залишити тарілку з їжею.

Кажуть, що бажання, загадане в Тетянин день, має неодмінно справдитися: для цього потрібно знайти найвище місце в окрузі й, дивлячись на сонечко, загадати щиро й від усього серця.

Крім того, дуже важливо в Тетянин день зробити добру справу – наприклад, подати милостиню, перерахувати гроші в благодійний фонд, допомогти нужденному, сходити в будинок літніх людей, сиротинець або в притулок для тварин.

Що не можна робити в Тетянин день

Не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.

Не можна ні з ким сваритися і лаятися, потрібно постаратися провести день у спокої і хорошому настрої.

Не можна прати і займатися іншою домашньою роботою і рукоділлям – прибирають за день до свята.

telegraf.com.ua

Прикмети на 25 січня в Тетянин день

Сонячно – до раннього прильоту птахів.

Паде сніг – літо буде дощове.

Теплий вітер – літо буде посушливим, а урожай – мізерним.

Ясна і морозна погода – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури.

Великі замети – буде багато хліба.

pixabay.com

Заметіль і сильний вітер 25 січня – будуть посуха, неврожай і погана риболовля.

Якщо цього дня найстарша жінка в родині спече коровай, то буде хороший урожай. І кожен із членів сім'ї 25 січня зобов'язаний з'їсти хоча б по шматочку. Залишки віддавали домашнім тваринам.

Зоряне небо в День Тетяни – до ранньої весни.

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