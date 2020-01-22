Тетянин день 25 січня: як привітати зі святом

25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Свято було назване на честь святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі в третьому столітті і загинула за християнську віру.
Як привітати з Днем Тетяни: OBOZREVATEL у Тетянин день публікує найкращі листівки і привітання у віршах і прозі.
Тетянин день: привітання у віршах
Привіт! Й одразу я вітаю!
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
***
З днем Тетяни ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі ненастя,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала.
***
Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила Пташко,
щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
З Днем Тетяни: привітання в прозі
– Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, тепла й захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя в усьому. Зі святом!
– З днем Тетяни! Бажаю бути щасливою Танюшкою, милою Тетяною, життєрадісною Танечкою, впевненою Танею. Нехай січневі хуртовини заметуть всі твої печалі, нехай доля подарує можливість виконати всі твої мрії. Кохай і будь коханою, живи красиво і насолоджуйся кожним днем!
– Вітаю вас з днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини і підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожної миті ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!
– Вітаю з Днем Тетяни і від душі бажаю милої посмішки і щасливого сміху, добрих надій і заповітних бажань, солодких мрій і вічної краси, справжнього щастя і вірного кохання, солодких миттєвостей життя і чудового настрою.
Тетянин день: листівки
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