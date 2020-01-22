Тетянин день 25 січня: як привітати зі святом

25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Свято було назване на честь святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі в третьому столітті і загинула за християнську віру.

Як привітати з Днем Тетяни: OBOZREVATEL у Тетянин день публікує найкращі листівки і привітання у віршах і прозі.

Тетянин день: привітання у віршах

Привіт! Й одразу я вітаю!

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі ненастя,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила Пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

З Днем Тетяни: привітання в прозі

– Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, тепла й захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя в усьому. Зі святом!

– З днем Тетяни! Бажаю бути щасливою Танюшкою, милою Тетяною, життєрадісною Танечкою, впевненою Танею. Нехай січневі хуртовини заметуть всі твої печалі, нехай доля подарує можливість виконати всі твої мрії. Кохай і будь коханою, живи красиво і насолоджуйся кожним днем!

– Вітаю вас з днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини і підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожної миті ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!

– Вітаю з Днем Тетяни і від душі бажаю милої посмішки і щасливого сміху, добрих надій і заповітних бажань, солодких мрій і вічної краси, справжнього щастя і вірного кохання, солодких миттєвостей життя і чудового настрою.

Тетянин день: листівки

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