В Україні святкують Теплого Олексія: історія, прикмети та обряди

В Україні 30 березня православні християни традиційно святкують день Теплого Олексія.

За народними переказами, в цей день приходить справжнє тепло і його активно зустрічають. У храмах відбуваються богослужіння. Люди моляться святому Олексію про теплу погоду і гарний врожай.

Теплого Олексія: прикмети та обряди

Що роблять на Теплого Олексія

Часто люди виносили на вулицю для загартовування картопля, приготовану для посадки, і ремонтували садовий і городній інвентар.

Також намагалися переробити всю домашню роботу, а ввечері збиралися разом за сімейним столом проводжати зиму.

Жінки, дівчата і діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле, кланялися на всі боки і, повернувшись до сходу сонця, говорили: "Ось тобі, весно-мати, нова обновка!"

Було прийнято також шанувати березу – збирали сік і бруньки дерева.

Теплого Олексія: що не можна робити liga.net

Прикмети на Теплого Олексія

Стоїть тепла погода – прикмета хорошого врожаю.

Багато талої води – до врожайного року і достатку сіна.

На Олексія бджоли вперше вилітають – до хорошого збору меду.

У цей день березові бруньки мають цілющу силу.

Якщо свято випало на понеділок, то в далеку дорогу не можна збиратися – можна невдачу накликати.

Хто такий святий Олексій

Олексій народився в Римі у знатній родині в кінці IV століття. Одного разу в храмі йому привиділося, як ховають його матір. Він побажав вимолити у Бога її життя. Олексій відрікся від будинку і майбутнього щасливого життя.

У вечір свого весілля він покинув рідну домівку. Залишив батьків і молоду дружину в невіданні про свої плани. 17 років він провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився і щодня просив милостиню.

Після того як люди зрозуміли, що Олексій – людина Божий, стали шанувати його. Незабаром преподобний таємно покинув місто. Він повернувся в рідну домівку. Але не відкрився рідним, а прикинувся убогим. Батько, людина з доброю душею, поселив його в сараї і наказав годувати з хазяйського столу. Але Олексій брав лише воду і хліб. Щоночі він молився. Так минуло ще 17 років. Коли Олексій відчув швидку смерть, написав про своє життя.

Що не можна робити на Олексія Теплого?

Люди вірили, що можна планувати далеку дорогу, бо не буде в ній щастя.

Не можна шити, в'язати, прати і займатися важкою фізичною працею.

Жінкам, у яких маленька дитина, не можна виносити з дому хліб або гроші, тому що можна "віддати долю дитини".

Не можна сідати в сани – всі мрії і бажання не здійсняться.

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