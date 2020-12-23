Святвечір у католиків 2020: як відзначають день перед Різдвом

Анна Паскевич Свята 11:18, 23.12.2020

У четвер, 24 грудня, напередодні католицького Різдва, відзначається Різдвяний святвечір.

Цього дня віряни посилено готуються зустріти найважливіше християнське свято, а до появи першої зірки прийнято дотримуватися суворого посту. Детальніше про головні традиції Святвечора розповідає OBOZREVATEL.

Святвечір: що це за день

Різдвяний святвечір у католиків називається Вігілія (від лат. Vigilia – бдіння). Це переддень Різдва, день, у який віряни посилено готуються до свята.

Традиція нічого не їсти до сходу першої зірки у вечірньому небі пов'язана з біблійною історією про явлення Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Ісуса Христа.

Різдвяний святвечір у католиків називається Вігілія
Pixabay

Вважається, що слово "сочевник" (інша назва Святого Вечора) походить від "сочиво" – назви традиційної каші з медом і фруктами, яку подають до столу в переддень Різдва.

За іншою версією, назва свята утворилася від слова давньоруського походження "соченя": так називали різдвяні коржі, які пеклися на конопляній олії.

У Святвечір католики дотримуються суворого посту
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Традиції в Святвечір у католиків

  • Святвечір є найсуворішим днем Різдвяного посту у католиків, який називається Адвент. До появи першої зірки не прийнято нічого їсти, а на вечерю вся родина збирається за святковим столом.

  • Перед початком трапези глава сім'ї зачитує уривки з Євангелія від Луки, що розповідають про народження Спасителя. Потім всі беруть з тарілки облатки – освячений прісний хліб, який символізує плоть Ісуса, та діляться ними одне з одним, висловлюючи побажання добра й миру.

24 грудня католики прикрашають різдвяну ялинку
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  • Вечеря в Святвечір у католиків, як і у православних, має бути пісною і складатися з дванадцяти страв. При цьому порядок їх вживання досить суворий: перша – кутя, потім вівсяний кисіль, вода з медом, страва з риби, журавлинний кисіль і далі – сім видів солодкої випічки (за кількістю семи святих таїнств).

  • Традиційно за столом залишають одне незайняте місце, яке є символом померлих родичів. А будь-яких гостей у Різдвяний святвечір намагаються зустріти як рідних – в пам'ять про тих, хто не може відзначити свято зі своєю сім'єю.

У Різдвяний святвечір подають 12 пісних страв
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  • Після вечері сім'ї обов'язково вирушає до церкви на урочисту месу. Під час богослужіння звучать уривки зі Старого Завіту та біблійні оповіді про народження Сина Божого.

  • 24 грудня католики прикрашають різдвяну ялинку, встановлюючи на неї зірку – символ Віфлеємської, вішають різдвяні вінки на двері та ставлять в домі ясла-вертеп.

Після вечері 24 грудня католики вирушають до церкви на урочисту месу
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Що не можна робити в католицький Святвечір

  • Виконувати хатню роботу, шити, прати, прибирати, виносити сміття – все це потрібно зробити заздалегідь.

  • Їсти до сходу першої зірки: перекус дозволено лише дітям.

  • Сідати в старому або чорному одязі за стіл – потрібно бути святково вбраним, зустрічаючи велике свято.

У Святвечір у католиків прийнято подавати до вечері сім видів солодкої випічки
Pixabay

  • Переїдати.

  • Скупитися у витратах – вважається, що це загрожує убогістю в майбутньому.

  • Злитися, сваритися, казати погані слова та в цілому допускати негатив у своїх думках і вчинках.

  • Полювати: згідно з повір'ям, можна заблукати або натрапити на хижого звіра.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в Україні на католицьке Різдво. У нашій країні цей день визнано державним святом.

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