Святвечір у католиків 2020: як відзначають день перед Різдвом

У четвер, 24 грудня, напередодні католицького Різдва, відзначається Різдвяний святвечір.

Цього дня віряни посилено готуються зустріти найважливіше християнське свято, а до появи першої зірки прийнято дотримуватися суворого посту. Детальніше про головні традиції Святвечора розповідає OBOZREVATEL.

Різдвяний святвечір у католиків називається Вігілія (від лат. Vigilia – бдіння). Це переддень Різдва, день, у який віряни посилено готуються до свята.

Традиція нічого не їсти до сходу першої зірки у вечірньому небі пов'язана з біблійною історією про явлення Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Ісуса Христа.

Вважається, що слово "сочевник" (інша назва Святого Вечора) походить від "сочиво" – назви традиційної каші з медом і фруктами, яку подають до столу в переддень Різдва.

За іншою версією, назва свята утворилася від слова давньоруського походження "соченя": так називали різдвяні коржі, які пеклися на конопляній олії.

Святвечір є найсуворішим днем Різдвяного посту у католиків, який називається Адвент. До появи першої зірки не прийнято нічого їсти, а на вечерю вся родина збирається за святковим столом.

Перед початком трапези глава сім'ї зачитує уривки з Євангелія від Луки, що розповідають про народження Спасителя. Потім всі беруть з тарілки облатки – освячений прісний хліб, який символізує плоть Ісуса, та діляться ними одне з одним, висловлюючи побажання добра й миру.

Вечеря в Святвечір у католиків, як і у православних, має бути пісною і складатися з дванадцяти страв. При цьому порядок їх вживання досить суворий: перша – кутя, потім вівсяний кисіль, вода з медом, страва з риби, журавлинний кисіль і далі – сім видів солодкої випічки (за кількістю семи святих таїнств).

Традиційно за столом залишають одне незайняте місце, яке є символом померлих родичів. А будь-яких гостей у Різдвяний святвечір намагаються зустріти як рідних – в пам'ять про тих, хто не може відзначити свято зі своєю сім'єю.

Після вечері сім'ї обов'язково вирушає до церкви на урочисту месу. Під час богослужіння звучать уривки зі Старого Завіту та біблійні оповіді про народження Сина Божого.

24 грудня католики прикрашають різдвяну ялинку, встановлюючи на неї зірку – символ Віфлеємської, вішають різдвяні вінки на двері та ставлять в домі ясла-вертеп.

Виконувати хатню роботу, шити, прати, прибирати, виносити сміття – все це потрібно зробити заздалегідь.

Їсти до сходу першої зірки: перекус дозволено лише дітям.

Сідати в старому або чорному одязі за стіл – потрібно бути святково вбраним, зустрічаючи велике свято.

Переїдати.

Скупитися у витратах – вважається, що це загрожує убогістю в майбутньому.

Злитися, сваритися, казати погані слова та в цілому допускати негатив у своїх думках і вчинках.

Полювати: згідно з повір'ям, можна заблукати або натрапити на хижого звіра.

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