Святвечір: що потрібно і що не можна робити 6 січня перед Різдвом

6 січня православні віруючі відзначають Святий Вечір, або, як його ще називають, Святвечір.

Вважається, що до Різдва обов'язково потрібно зробити прибирання в домі й приготувати 12 пісних страв – вечеря на Святвечір має бути безалкогольною і пісною. Про те, які традиції, заборони і прикмети пов'язують з цим днем, розповість OBOZREVATEL.

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Традиції у Святвечір

Головне, що потрібно зробити в Святий Вечір 6 січня – це сходити на службу до церкви. Після богослужіння, з появою першої зірки сім'я приступає до вечірньої трапези. Починають з куті, потім йдуть інші 11 пісних страв.

Відзначимо, що під час вечері на Святвечір дозволяється випити трохи вина, крім того, у свято слід бути красиво і святково одягненим і уникати речей чорного кольору.

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Дуже важливо також цього дня пробачити своїх ворогів і попросити вибачення у всіх, кого ви колись чимось могли образити. Вважається, що саме в це свято вибачитися і забути образу легше.

Також у Святий Вечір прийнято поминати покійних, для душ предків спеціально залишають кутю та інші страви на накритому столі.

Після Святої вечері прийнято йти колядувати. Кажуть, що чим більше колядників прийде до вашого дому, тим кращим і пліднішим буде рік. Відзначимо, що в деяких регіонах колядувати ходять не в Святвечір, а вранці наступного дня.

Вважається, що загадане в Святвечір бажання повинно здійснитися. Особливо, якщо загадувати будете, вийшовши на вулицю і побачивши падаючу зірку.

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Також існує традиція, згідно з якою жодна страва в Святий вечір не повинна залишитися нескуштованою.

Крім того, раніше в народі вірили, що перед Різдвом обов'язково треба попаритися в бані – це зміцнить здоров'я.

Що не можна робити в Святий Вечір

– М'ясні страви, алкоголь і веселощі заборонені в Святий вечір. Дозволяється лише випити трохи вина.

– Страви не можна запивати водою – лише узваром.

– Не можна спізнюватися на вечерю – інакше весь рік проведете далеко від дому.

– Під час Святої вечері не можна багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу – цим можна впустити нечисту силу. Також не можна виходити з дому, поки не завершиться вечеря.

"Апостроф"

– На Святвечір також здавна заборонялося ткати.

– Молодим хлопцям і дівчатам краще не сидіти в кутку столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.

– Взявши в руки ложку, не слід знову класти її на стіл.

– Святий Вечір потрібно провести в колі лише найближчих і рідних людей.

– Страви в Святвечір не потрібно доїдати повністю, щоб холодильник не залишався порожнім. Але водночас кожен член сім'ї має хоча б спробувати кожну з дванадцяти страв.

– 6-го січня категорично не можна лаятися і сваритися.

Святий Вечір: прикмети 6 січня

Відлига в Святвечір обіцяє поганий урожай, а зоряне небо – хороший.

Безхмарне небо означає хороший знак для грибників. А заметіль – для бджолярів.

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Перш ніж приступати до їжі в Святвечір, слід прочитати молитву і подякувати Богові.

Також існує прикмета, за якою, якщо за столом сидить непарне число гостей, ставлять ще один зайвий прибор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію, традиції і заборони Різдва Христового, а також публікував топ-5 популярних колядок.

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