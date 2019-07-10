Свято Петра і Павла: що віщують народні прикмети

У п'ятницю, 12 липня, церква вшановуватиме пам'ять всехвальних апостолів Петра і Павла (Петрів день).

Свято Петра і Павла у народі вважали "верхівкою літа", яка приносить найспекотніші дні. У Петрів день варто спостерігати за природою. Наприклад, у народі вірили, що 12 липня можна визначити, наскільки рано настане осінь та чи морозним буде Різдво.

OBOZREVATEL зібрав прикмети цього свята, які знаменують ті чи інші природні процеси.

За співом солов'я можна зрозуміти, коли прийде зима pixabay.com

Прикмети на свято Петра і Павла:

Якщо на свято протягом дня двічі ішов дощ – до багатого врожаю восени.

Холодна погода на Петра і Павла – до голодного року.

Якщо Петрів день спекотний – Різдво буде морозним.

В народі вірили, що саме у Петрів день перестає кувати зозуля. Якщо ж вона замовкає за тиждень до свята – зима буде ранньою, за тиждень після свята – слід чекати на пізню зиму.

Якщо соловей продовжує співати після свята Петра й Павла – слід чекати зими одразу після Покрови.

Після Петра й Павла починаються найспекотніші дні.

Петрів день знаменує скорочення світлового дня.

Якщо 12 липня починає опадати листя з дерев – слід чекати ранньої осені.

Раніше OBOZREVATEL опублікував перелік заборон і традицій на День Петра і Павла.

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