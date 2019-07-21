Свято Казанської ікони Божої Матері: прикмети і заборони дня

У неділю, 21 липня, православна церква відзначає свято Казанської ікони Божої Матері.

OBOZREVATEL підготував інформацію про подію, а також заборони цього дня.

Історія свята Казанської ікони Божої Матері

Легенда свідчить, що дев’ятирічній дівчинці Матроні снився один і той же сон, у якому їй являлась свята Богородиця і вказувала місце, де зарита в землю ікона. Матрона переповіла свій сон батькам, і коли побачила його вже втретє, то разом із ними відправилась на пошуки святині. Саме на місці, яке дівчина бачила у сновидінні, відкопали Казанську ікону Божої Матері. Згодом на тому місці звели храм.

Що треба робити у свято

У цей день заведено йти до церкви й молитися за здоров'я своїх рідних і близьких, а також за мир і спокій.

А ще він сприятливий для одруження і вінчання. Пари, які хотіли все своє життя прожити в щасті і без проблем, намагалися обвінчатися саме у це свято.

Заборони дня

Вважається, що сьогодні не можна працювати, ані в домі, ані на землі. Люди вірять, що будь-яка важка робота, яка робиться цього дня, не принесе жодних результатів.

Прикмети на свято Казанської ікони Божої Матері

В народі вважають, що з цього свята починаються найспекотніші літні дні.

Туманний ранок 21 липня – віщує теплу погоду. Якщо вдень буде йти дощ – слід чекати раннього снігу. Сонячний та теплий день віщує несувору зиму.

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