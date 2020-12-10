Свято ікони Божої Матері "Знамення": як молитися та що не можна робити 10 грудня

У четвер, 10 грудня, віряни вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Знамення" – одну з найвідоміших у православ'ї.

OBOZREVATEL розповідає, яких традицій дотримуються цього дня, а також у яких ситуаціях християни звертаються до чудотворного образу.

Свято на честь ікони "Знамення" було встановлено ще в 12 столітті в пам'ять про диво, яке сталося 1170 року. Тоді війська князя Андрія Боголюбського оточили Новгород. Сили були нерівні, і жителі міста стали молитися Богу про спасіння. За переказами, архієпископ Новгородський Іоанн почув голос, який наказав йому винести образ Божої Матері з храму Спаса Преображення і обнести ним міську стіну.

Під час хресного ходу одна зі стріл потрапила в ікону Пресвятої Богородиці. З очей Її полилися сльози, і вона звернула свій лик до новгородців. Вороги в невимовному жаху покидали зброю і втекли – Новгород здобув повну перемогу.

Якщо стати обличчям до північного вітру на світанку – всі нещастя й печалі пройдуть.

Зірки яскраво світять – до морозу, блякло – до відлиги.

Багряна зоря – до вітру.

Корови фиркають і сопуть – до мінусової температури.

Рибалити: вважається, що рибалка в цьому випадку ризикує провалитися під лід.

Шити, в'язати, займатися рукоділлям і взагалі брати до рук гострі інструменти: наші предки вірили, що інакше загинуть всі озимі.

Чоловікам – займатися важкою фізичною працею. У народі кажуть, що цим можна послабити своє здоров'я.

Впускати в дім страрих, немічних і бідних людей – це вважається поганою прикметою.

Ігнорувати поради досвідчених друзів – за прикметою, цього дня на інтуїцію покладатися не варто.

Біля чудотворного образу "Знамення" Божої Матері моляться про зцілення від хвороб, вирішення конфліктів, захист від недоброзичливців, заздрісників і злочинців, внутрішню гармонію і допомогу в роботі з відновлення після різних лих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня розпочинається святкування Хануки – єврейського Свята вогнів, яке є символом духу й перемоги світла над темрявою.