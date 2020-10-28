Свято ікони Божої Матері "Спорительница хлібів": що не можна робити 28 жовтня

У середу, 28 жовтня, віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Спорительниця хлібів". Це шанований у православ'ї чудотворний образ Богородиці, який допомагає в духовних і земних справах.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію ікони, її сенс, а також розповідає про те, що можна і що не можна робити в цей день.

Історія ікони Божої Матері "Спорительниця хлібів"

Ікону було написано з благословення святого Амвросія Оптинського 1890 року. Святий отець дав назву лику і встановив його святкування на 28 жовтня (за старим стилем 13 жовтня). Амвросій зробив копії-списки зі святого образу, а перед смертю заповів не припиняти молитися і шанувати ікону. Старець відійшов в інший світ 13 жовтня.

Копії образу посилали туди, де народ відчував велику нужду. Ікону стали шанувати чудотворною з 1891 року, коли Оптина Пустинь, Шамординський монастир і прилеглі місцевості змогли, незважаючи на голод і загальне неблагополуччя, отримати добрий урожай. 1892 року в П'ятницькій громаді в Воронезької губернії, де були голод і посуха, під час молитви перед іконою пішов дощ, завдяки чому також було отримано врожай.

У 1892 році чудотворну ікону вивезли з Оптиної пустелі. У даний час місцезнаходження лику невідоме, але священнослужителі не втрачають надії знайти його.

Ікону Божої Матері "Спорительниця хлібів" було написано в 1890 році Wikipedia

У чому допомагає ікона "Спорительниця хлібів"

Біля чудотворної ікони до Божої Матері звертаються з проханням про допомогу в щоденній праці і про духовне спасіння.

Перед "Спорительницею хлібів" можна просити зміцнення матеріального благополуччя і допомоги в подоланні труднощів.

Звертаються з проханнями про захист для посадок, допомогу під час посухи, про рясні дощи.

Молебні "Спорительниці хлібів" здійснюють у неврожайні часи і моменти природних негод.

Біля ікони "Спорительниця хлібів" до Божої Матері звертаються з проханням про допомогу в щоденній праці і про духовне спасіння Pixabay

Традиції в свято ікони "Спорительниця хлібів"

Віряни відвідують урочисту службу в церкві і звертаються з молитвами до Божої Матері.

У храмах виконується спеціальний піснеспів, що славить Богородицю, її милосердя і увагу до справ людських.

Після служби здійснюють хресний хід. Раніше святий лик носили на поля, щоб Божа Матір послала гарний урожай і захистила землі від посухи.

Якщо з якоїсь причини не виходить відвідати церкву, можна помолитися вдома. Перед образом запаліть свічку, покладіть шматочок хліба на стіл і подякуйте Богородицю за їжу й щасливе життя, нічого не приховуючи, розкажіть про труднощі та попросіть захисту і заступництва.

Перед іконою "Спорительниця хлібів" просять про захист для посадок і допомоги при посухи Pixabay

Що не можна робити в день ікони Божої Матері "Спорительниця хлібів"

Сваритися.

Конфліктувати.

Злословити.

Проявляти агресію.

Дані заборони актуальні й у будь-який інший день, але в церковні свята віряни особливо прагнуть дотримуватися їх.

Прикмети на 28 жовтня

Грім гримить – зима буде короткою й малосніжною.

Увечері небо чисте, а місяць обрамляє багряне світіння – зима буде морозною і сніжною.

З'явилися комарі – зима буде теплою.

Молитва перед іконою "Спорительница хлібів"

О, Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая Владычице, Царице Небесе и земли, всякаго дома и семейства христианскаго Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице! Питательнице наша, рождшая Питателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших, Ты, Владычице, ниспосылаеши Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам и коемуждо дому, на Тя упование имущему. Темже с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя: буди и нам, грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии и православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищия и неимущия пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати ко Господу: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нужды, болезни, глада, губительства, града, огня, от всякаго злаго обстояния и всякаго нестроения. Обители нашей (веси), домам и семействам и всякой души христианстей и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость, да славим Тя, Премилостивую Питательницу и Кормительницу нашу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ спростували марновірство про впала іконі.