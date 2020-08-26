Свято ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець": як молитися і що не можна робити 26 серпня

Православна церква 26 серпня традиційно здійснює святкування на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець", відомої також як Семистрільна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися своїм читачам історію цього знаменитого образу, а також розповідає, як молитися та що не можна робити в цей день.

Семистрільна ікона Божої Матері: історія

Пресвята Богородиця Діва Марія зображена на цій іконі пронизаною сім'ю стрілами (звідси друга назва ікони – Семистрільна).

Образ відображає євангельську розповідь про те, як святий старець Симеон, який зустрів Богородицю та праведного Йосифа з маленьким Ісусом в храмі, сповістив, що це Немовля є обетованим Месією.

Звертаючись до Марії, він сказав: "Се, лежить Цей на падіння і на повстання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання, і Тобі меч душу прошиє Самій". Символічно скорботу Божої матері показано на іконі пронизуючими її стрілами.

Особливо прославилася Семистрільна ікона в 1830 році Pinterest

Довгий час ікона перебувала в забутті в дзвіниці храму святого апостола Іоанна Богослова недалеко від Вологди. Її сприймали за звичайну дошку, по якій ходили дзвонарі цієї церкви. Одного разу селянин з Кадниковського повіту тяжко захворів і звернувся з молитвою до Цариці Небесної. Вночі йому було видіння, в якому голос наказав йому відшукати на дзвіниці образ Божої Матері і молитися перед ним. Ікону знайшли, вичистили і перенесли до храму. Перед набутим образом відслужили молебень, після чого хворий повністю видужав.

Особливо прославилася Семистрільна ікона 1830 року, під час епідемії холери в Вологді. Жителі міста з хресним ходом носили чудотворну ікону навколо міста, після чого спалах хвороби припинився.

Сорок днів виповнилося Ісусу Христу, коли його батьки Марія та Йосип принесли Його до храму. Двох пташенят голубів принесли вони з собою в дар Богу на знак подяки за народження Сина Фото: religion.wikireading.ru

У чому допомагає ікона "Пом'якшення злих сердець"

У свято Семистрільної ікони Божої Матері віряни моляться про зміцнення сім'ї, припинення будь-якої ворожнечі між близькими, примирення з батьками або дітьми, позбавлення від жорстокосердості, про зцілення.

Перед цією іконою, як правило, читають молитви "Богородице, діво, радуйся", "Живі допомоги", "Символ віри" та інші.

Перед іконою "Пом'якшення злих сердець" моляться про зміцнення сім'ї, примирення з батьками або дітьми, позбавлення від жорстокосердості, про зцілення Pinterest

Що не можна робити в свято Семистрільна ікони Божої Матері?

Серйозних церковних заборон в цей день немає. Бажано сходити до церкви, помолитися.

Оскільки свято припадає на Успенський піст, до вживання дозволяється лише пісна їжа.

26 серпня, як і в інші дні, важливо не лаятися, не злитися, не сваритися з оточуючими, не заздрити, не зловживати алкоголем.

Молитви перед іконою Божої Матері "Пом'якшення злих сердець"

Тропар, глас 4

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающее, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Ты терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение.

Молитва

О Многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных! Приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но яко дерзновение имущи ко иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати в Троице Единаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що виживають не найсильніші, а найбільш доброзичливі види.