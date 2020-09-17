Свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина": що категорично не можна робити цього дня

У четвер, 17 вересня, православні відзначають свято ікони "Неопалима Купина". Це один з прообразів Старого завіту, які вказували на Божу Матір, – кущ, який Мойсей бачив палаючим і який не згорав у вогні. Ця купина знаменувала собою непорочне зачаття Ісуса Христа від Духа Святого Дівою Марією.

OBOZREVATEL розповідає, в чому допомагає ікона, які традиції свята, прикмети, а також як молитися і що не можна робити в цей день.

Ікона "Неопалима Купина": історія свята

Неопалима Купина – палаючий терновий кущ, в образі якого Бог явився Мойсею біля гори Синай. Він звелів йому вивести народ Ізраїлю з Єгипту.

У християнській вірі Неопалима Купина символізує Богоматір і диво непорочного зачаття. Як палаючий кущ залишився цілим і неушкодженим, так і Богородиця зберегла невинність після народження Ісуса Христа.

Ікона "Неопалима Купина" являє собою зображення Діви Марії з Ісусом, розміщене у восьмиконечній зірці з двох чотирикутників: зеленого (природний колір Купини) і червоного (колір полум'я, що охопило її). Ікона відома з середини 16 століття, а свято на честь неї було встановлено в 17 столітті.

Ікона Божої Матері "Неопалима Купина" з Соловецького монастиря, кінець XVI століття Фото: Wikipedia

Традиції свята

Ікона "Неопалима купина" вважається захисницею від пожежі, блискавки і підпалу, а також захисницею душ від геєни вогненної. Віряни в молитвах просять Богородицю допомогти впоратися з пристрастями і випалити їхні гріхи.

Також читають молитву від пожежі і блискавки. У наших предків існував звичай під час пожежі обходити з образом палаючий дім.

У цей час жінки починали викопувати цибулю, а чоловіки обходили стодоли і протикали їх вилами – щоб прогнати духів хвороби худоби. Також вилами протикали сухий мох, якщо будували дім.

Прикмети на 17 вересня

Багато лушпиння на цибулі – до холодної зими.

Багато горобини – зима буде морозною.

Якщо дощ почався вранці – довго він не триватиме.

Миші, що біжать по підлозі, зозуля, що летить по селу і заєць, що біжить по селищу, віщують пожежу.

Ікона "Неопалима купина" вважається захисницею від пожежі, блискавки і підпалу, а також захисницею душ від геєни вогненної. В її свято не можна зневажливо ставитися до вогню Фото: Pixabay

Що не можна робити в свято ікони "Неопалима Купина"

Зневажливо ставитися до вогню, грати з ним або розпалювати багаття без потреби.

Лаятися, злитися, лихословити. Особливо страшним вважається вилаятися біля багаття або свічки. Це не тільки оскверняє вогонь, але й ображає Божу Матір.

Займання краще гасити не водою, а молоком. Якщо потрібно згасити свічку, не плюйте на неї, а погасіть руками або задуйте.

Вважалося, що пожежну бочку не можна тримати в повній справності; казали, що бути готовим до пожежі – бога спокушати.

Кішки і собаки, які живуть у домі, за повір'ям, рятують від раптової пожежі. Тому в цей день особливо не можна грубо поводитися з тваринами.

Молитва перед іконою Божої Матері "Неопалима Купина"

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всяко благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя, Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоей Церковь святую, обитель сию, всю страну нашу православную и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже все¬милостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу просити Его о помиловании и прощении: но Тебе предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему богоприимнеи руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на Страшном Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наши или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да, спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL публікував церковний православний календар: свята у вересні 2020 року.