Свято ікони Божої Матері "Милостива": що під забороною

25 листопада православні віруючі святкують Пам'ять ікони Божої Матері "Милостива".

Ця ікона зображує Богородицю, яка благає Господа про порятунок християн. OBOZREVATEL розповість про історію, традиції свята і заборони, пов'язаних з іконою.

День ікони Божої Матері "Милостива": історія

За переказами, ікона Божої Матері "Милостива" була написана самим євангелістом Лукою. А Кікською ікону називають завдяки назві гори на Кіпрі – Кікос. Спочатку святий образ був переданий апостолом в Єгипет, де і зберігався до X століття. Однак після гоніння на християн, в 980 році, ікону передали до Царгорода, де вона пробула до XII століття.

pravmir.ru

Завдяки молитві Милостивій іконі Божої Матері була зцілена від невиліковної хвороби дочка імператора Візантії Олексія Комніна. У той час в Царгород прибув правитель Кіпру Мануїл Вутоміт, плануючи попросити у імператора образ для монастиря на горі Кікос.

Імператор Алексій дав свою згоду, і його дочка дивом вилікувалася. Тоді імператор пошкодував і передумав віддавати ікону монастирю, в результаті чого сам виявився хворим.

Імператор Візантії Олексій Комнін. Портрет з грецького манускрипту kulturologia.ru

У сновидінні імператору з'явилася Богородиця, звелівши негайно відправити ікону на Кіпр. Імператор вирішив залишити собі точний список з ікони і спорядив корабель.

День ікони Божої Матері "Милостива": звичаї

Перед іконою Пресвятої Богородиці "Милостивої" православні християни моляться 25 листопада. У цей день можна піти в храм і помолитися до Божої Матері.

Віруючі просять про допомогу в нуждах і печалях, про зцілення від головного болю, кровотечі, безпліддя та дарування дітородіння, про зцілення паралізованих і в сімейних скорботах і навіть про позбавлення від посухи.

otdyhpress.ru

Кажуть, ікона Божої Матері "Милостива" допомагає навіть іновірціям, які з молитвою звертаються до Богородиці.

Ікона Божої Матері "Милостива": заборони

Образи Богоматері і Богонемовля на іконі "Милостива" за встановленим в давнину звичаєм закриті щільним покривом, який ніколи не знімається. За переказами, які збереглися на Кіпрі, сміливець, що наважиться відкрити завісу, може осліпнути. Навіть коли ченці змінюють покрив на новий, вони виносять ікону з храму, звертаючи його образами до неба.

pravmir.ru

Ікона Божої Матері "Милостива": молитва

Тропар

Прибіжімо, люди, з відвагою до Милостивої Цариці Богородиці, і розчулено взиваємо до Неї: пошли, Владичице, милості Твоя багаті, зберігаючи в здоров'ї і благоденстві грішних рабів Твоїх. Хворих зціли, скорботних утіш і тим, що бідують допоможи. І сподоби нас, Премилостива, благочесно життя це земне закінчити, християнський непосоромний кінець отримати і Небесне Царство унаслідувати. Місто наше визволи від всяких злих обставин, захищаючи Твоїм Милостивим заступництвом. Світові мир даруй і спасіння душам нашим випроси.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про свято на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця": як відзначати, що не можна робити і як молитися перед іконою Божої Матері.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!