Свято Донської ікони Божої Матері: як молитися і що не можна робити 1 вересня

У вівторок, 1 вересня, в православ'ї шанується чудотворна Донська ікона Божої Матері – одна з найбільш значущих для вірян, поряд з Володимирською та Казанською іконами Божої Матері.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цього знаменитого образу, а також про те, як варто молитися перед ним.

Донська ікона Божої Матері: історія

Донська ікона Божої Матері є двосторонньою: на її звороті зображено Успіння Пресвятої Богородиці. Час написання образу датують 1380-1395 роками.

За церковним переказом, ікона була в російського війська, допомагаючи йому в Куликовській битві 1380 року, а після перемоги була подарована князю Дмитру Донському козаками з міста Сиротина.

Донська ікона Божої Матері була написана між 1380-1395 роками. Фото: Wikipedia

Донська ікона славиться як чудотворна і шанується захисницею від чужоземців та іновірних ворогів. На знак подяки Богородиці за милість, явлену через святиню, в 1592 році було засновано Донський монастир та встановлено святкування на її честь 1 вересня.

Зараз образ зберігається в Третьяковській галереї, проте щороку на свято ікону перевозять і виставляють в Донському монастирі для святкового богослужіння.

Молитва Донський іконі Божої Матері

О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Заступнице наша благая и скорая! Воспеваем Ти вси благодарственная за чудная дела Твоя. Песнословим от лет древних неотъемлемое заступление Твое стране нашей, чудотворным образом Твоим Донским всегда являемое: в бегство обращаются полцы чуждих, гради и веси невредими сохраняются, людие же от лютыя смерти избавляются. Осушаются очи слезящеи, умолкают стенания верных, плач в радость общую претворяется. Буди и нам, Пречистая Богородице, утешение в бедствиих, возрождение надежды, образ мужества, источник милости и в скорбных обстояниих неистощимое терпение нам даруй. Подаждь коемуждо по прошению и нужде его: младенцы воспитай, юныя уцеломудри и страху Божию научи, унывающия ободри и немощную старость поддержи. Посети в болезнех и печалех сущия, злая сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любве всех нас исполни. Примири, Благосердая Мати, враждующия и оправдай оклеветанныя. Истреби пороки, да не восходят греси наши пред Судиею всяческих, да не постигнет нас праведный гнев Божий. Твоими молитвами, всемощным Твоим покровом огради нас от нашествий вражиих, от глада, губительства, огня, меча и всякаго иного злострадания. Уповаем молитвами Твоими получити от Всевышняго Бога грехов прощение и изглаждение и с Богом примирение. Умоли стяжати нам Царствие Небесное и по скончании жизни нашея одесную Престола Божия стати, идеже Ты, о Всепетая Дево, Святей Троице в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с лики Ангелов и святых тамо восхвалити Пречестное Имя Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь.

Що не можна робити 1 вересня

Заздрити, злитися, сваритися.

За народною прикметою, – лагодити одяг і взуття перед поїздкою, щоб не відлякати удачу.

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