Святий Вечір 6 січня: які 12 страв потрібно приготувати на стіл

У Святвечір 6 січня, коли закінчується Різдвяний пост, господині подають до столу 12 пісних страв.

За церковними канонами, їх кількість відповідає числу апостолів, які брали участь у Таємній Вечері. Так, стіл традиційно накривають гарною скатертиною, а під нього або в кут кімнати кладуть солом'яний сніп – дідух. У центр столу ставлять кутю і поруч запалену свічку. З появою першої зірки господар дому має сказати: "Дай Боже добрий вечір!", А йому відповідають: "Дай Боже!". Потім сім'я приступає до трапези: першою пробують кутю, залишаючи частину для душ пращурів.

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Про те, яким має бути стіл у Святий Вечір, які 12 пісних страв повинні бути присутніми на ньому і яке їхнє значення – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Кутя – головна страва і сакральна частина Святвечора, без куті різдвяний стіл не буде повноцінним. Кутя символізує жертву Богу, її зазвичай готують із пшениці, перловки або рису з додаванням меду, маку, горіхів, родзинок і інших сухоофруктов. Мак вважається символом невинно пролитої крові, мед – символом чистоти, Божого слова.

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2. Хліб. Хліб повинен обов'язково бути присутнім в числі 12 страв на Святвечір. Добре, якщо хліб круглий і випечений вдома. Підійде і магазинний, але в цьому випадку прослідкуйте, щоб його інгредієнти відповідали канонам Різдвяного посту.

3. Узвар – компот із сухофруктів – символізує життя, яке дається кожній людині. Узвар і свята вода є символами очищення душі й тіла. Цей напій можна варити із сушених яблук, слив, груш, абрикосів, шипшини, глоду, а також із заморожених фруктів і ягід.

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4. Салат з овочів. Це може бути вінегрет, квашена капуста з горошком або просто свіжі овочі з листовим салатом. При цьому не варто захоплюватися екзотичними інгредієнтами: церква не схвалює зайвого різноманіття.

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5. Перша страва. У якості першої страви на Святвечір подають різдвяний борщ, який готується на буряковому квасі з додаванням буряка, води або грибного відвару. Також можна приготувати ароматний грибний суп із сушених білих грибів без засмажки.

6. Риба. На Святвечір рибу тушкують, смажать, варять і запікають. Також відмінно підійде приготована на пару нежирна риба, оселедець, маринована скумбрія з цибулею, риба в маринаді з томатним соусом і засмажкою, холодець з риби. Відзначимо, три переплетені риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.

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7. Солоні капуста, огірки, помідори, овочі по-корейськи – ці закуски прикрасять і урізноманітнять стіл у Святвечір.

8. Пісні голубці. На Святвечір їх готують з начинкою з гречки, грибів, пшонки з грибами і цибулею, картопляного пюре з грибами, моркви по-корейськи, рису.

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9. Капусняк – традиційна українська страва, яке представляє собою густий суп з капусти і пшона. У якості альтернативи підійде і просто тушкована капуста. Як відомо, капуста є символом міцної родини та єдності.

10. Вареники з пісною начинкою. Вареники на Святий Вечір можна готувати з капустою, картоплею, грибами або з кашею, заправленою смаженою цибулею. Вареники найкраще готувати на пару, ця страва символізує достаток у сім'ї і урочистість моменту.

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11. Запечені яблука. Аромат запечених яблук наповнить оселю особливою різдвяною атмосферою, а смак нікого не залишить байдужим.

12. Пиріжки. Пиріжки до Святвечора можна готувати з будь-якою пісною начинкою, як з дріжджового тіста, так і з листкового. Їх можна випекти в духовці або посмажити на сковороді. Пиріжки вважаються символом щастя і здоров'я, які може отримати людина від спілкування з Господом Ісусом Христом.

Zira.uz

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