Святий вечір 2021: що потрібно і що не можна робити 6 січня

У переддень Різдва, в середу, 6 січня, в Україні відзначають Святий вечір, або Святвечір.

Цього дня віряни дотримуються суворого посту до сходу першої зірки, а на вечерю подають 12 страв, що символізують число апостолів Ісуса Христа. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції, прикмети і заборони свята.

6 січня прийнято дотримуватися суворого посту до появи першої вечірньої зорі. Годувати дозволяється тільки дітей.

За вечерею збирається вся родина; до столу подають 12 пісних страв, традиційно починаючи трапезу з куті.

Вважається, що меню в Святвечір обов'язково має включати також узвар і вареники з капустою або грибами. Крім того, популярними стравами є смажена картопля, гречка, пісні голубці з кашею, риба, борщ або грибна юшка.

Під іконами прийнято ставити дідух – традиційний український різдвяний атрибут з колосків, що символізує врожай, благополуччя і безперервність роду.

На столі залишають одну зайву тарілку – для душ померлих близьких.

Рівно опівночі в храмах починається святкове богослужіння, яке прийнято відвідувати всією сім'єю.

У ніч на 7 січня діти й молодь колядують і відвідують хресних. Вважається, що чим більше колядників відвідає оселю, тим кращим буде рік для її господарів.

У деяких регіонах України прийнято колядувати не в Святий вечір, а в Різдво вранці.

Приготувати їжу і зробити прибирання в першій половині дня.

Пробачити всіх кривдників і вибачитися самому перед тим, кого міг чимось образити.

Прочитати молитву і подякувати Богові перед вечерею.

Спробувати кожну з 12 страв.

Відзначити Святвечір у колі найближчих людей.

Лаятися, сваритися, лихословити.

Ображати тварин – це вважається великим гріхом.

Бути поза домом і спізнюватися до вечері – за повір'ям, в іншому випадку людина ризикує весь рік провести далеко від родини.

Зустрічати свято в старому одязі та речах чорного кольору – слід мати святковий вигляд.

Займатися рукоділлям.

Шумно відзначати з алкоголем, голосно розмовляти, вставати з-за столу під час вечері.

Відлига – до поганого врожаю, зоряне небо – до доброго.

Безхмарне небо – буде багато грибів.

Заметіль – бджоли будуть добре роїтися.

Випав сніг – можна чекати хороших звісток цього року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки офіційних вихідних буде в Україні на Різдво. Нагадаємо також, раніше Різдво в США в 1950-х порівняли з радянським: блогер Максим Мирович показав серію фото та листівок того часу.