Свята в жовтні 2020: опубліковано церковний православний календар

Православні християни у жовтні 2020 року відзначають кілька важливих свят, найбільше з яких – Покров Пресвятої Богородиці.

Також вірян очікують дев'ять одноденних постів. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує церковний календар на другий місяць осені: пам'ять яких святих вшановують, а також в які дні варто дотримуватися посту.

Православні свята у вересні 2020 року

5 жовтня – святкування ікони Божої Матері "Услишательниця"

Ікона "Услишательниця", або Зографська, "Яка відповідає на молитви", перебуває на Афоні, в Зографському монастирі. Вважається, що тих, хто молиться перед цією іконою, Матір Божа завжди почує.

7 жовтня – первомучениці рівноапостольної Фекли

Первомучениця Фекла – ранньохристиянська свята, шанована у лику рівноапостольних.

8 жовтня – Преставлення преподобного Сергія Радонезького, всієї Русі чудотворця

Сергій Радонезький – найбільший подвижник землі Руської. Вважається покровителем учнів.

9 жовтня – Преставлення апостола Іоанна Богослова

Іоанн Богослов – один з улюблених учнів Ісуса Христа. Богословом церква назвала святого за одкровення, які завдяки йому пізнав світ.

Ікона Богородиці "Услишательниця" (Зографська) зберігається на Афоні Фото: azbyka.ru

14 жовтня – Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці

Велике свято, в основу якого покладено переказ про появу святому Андрію Юродивому Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Богородиці.

18 жовтня – Петра, Алексія, Іони, Філіппа та Єрмогена Московських і всієї Русі чудотворців

Свято встановлено на честь Руських предстоятелів – митрополитів, а потім патріархів.

19 жовтня – пам'ять апостола Фоми

День пам'яті одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері

Іверська ікона Божої Матері – православна ікона Діви Марії з Немовлям, шанується як чудотворна. Оригінал зберігається в Іверському монастирі на Афоні. З часу чудесної появи ніколи не залишала Святу Гору.

Церковний православний календар на жовтень 2020 року Фото: vedmochka.net

28 жовтня – Ікони Божої Матері "Спорительниця хлібів"

"Спорительниця хлібів" – чудотворна ікона Богородиці, шанована в православ'ї. На іконі Богородиця зображена сидячою в хмарах, а її руки розпростерті на благословення поля зі снопами і квітами. Ікона була написана в 1890 році, який в Калузькій губернії виявився голодним, з благословення святого Амвросія Оптинського.

31 жовтня – пам'ять апостола і євангеліста Луки

Лука – апостол від сімдесяти, сподвижник апостола Павла, святий, шанований як автор одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. Був лікарем, знавцем права, супроводжував апостола Павла в якості юриста. Вважається першим іконописцем і святим-покровителем лікарів і живописців.

Церковні пости в жовтні 2020 року

Одноденні пости: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 жовтня.

Багатоденних постів у жовтні 2020 постів немає.

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