Свята в серпні 2020: православний календар
Православні віряни в серпні 2020 року відзначають кілька свят, таких як Медовий Спас, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та інші.
А 14 серпня починається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня. OBOZREVATEL розповідає, які церковні свята відзначаються в останній місяць літа, пам'ять яких святих вшановують, а також у які дні варто дотримуватися посту.
1 серпня – Набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця
Серафим Саровський – великий подвижник Православної Церкви і один з найбільш шанованих ченців в її історії.
2 серпня – День пророка Іллі, Ільїн день
У цей день віряни вшановують пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що Ілля має владу над дощами і посухою.
9 серпня – День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона
Церква вшановує пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. Він вважається покровителем усіх лікарів, медичних працівників, а також всіх хворих – цьому святому моляться про болящих.
14 серпня
Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього
Медовий Спас або Маковея (початок Успенського посту)
Православні віряни в цей день вшановують пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя і ікони Володимирської Божої Матері.
19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас)
У цей день церква святкує Преображення Ісуса Христа, коли Він явився в Божественній величі і славі трьом найближчим учням під час їхньої молитви на горі.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці
Це свято присвячене пам'яті про смерть (успіння) Божої Матері. За переказами, в цей день апостоли, які проповідували в різних країнах, дивним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Пресвятої Богородиці.
29 серпня – Третій Спас (Хлібний Спас, Горіховий Спас)
У цей день віряни згадують перенесення Нерукотворного образу Спасителя. Хлібним і Горіховим Спасом свято в народі прозвали тому, що в цей день дозрівала ліщина, також пекли хліб із зерна нового врожаю.
Церковні пости в серпні 2020 року
Багатоденний пост у серпні 2020 – Успенський піст. 14 – 27 серпня 2020 року. Це суворий піст, який починається зі святкування Медового Спаса і триває до світлого свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Одноденні пости в серпні 2020 року – 5, 7, 9, 12 серпня.
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