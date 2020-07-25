Свята в серпні 2020: православний календар

У серпні 2020 року відзначають кілька свят, такі як Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та інші.

Православні віряни в серпні 2020 року відзначають кілька свят, таких як Медовий Спас, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та інші.

А 14 серпня починається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня. OBOZREVATEL розповідає, які церковні свята відзначаються в останній місяць літа, пам'ять яких святих вшановують, а також у які дні варто дотримуватися посту.

1 серпня – Набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця

Серафим Саровський – великий подвижник Православної Церкви і один з найбільш шанованих ченців в її історії.

2 серпня – День пророка Іллі, Ільїн день

У цей день віряни вшановують пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що Ілля має владу над дощами і посухою.

Православний календар на серпень 2020 року (Фото: vedmochka.net)

9 серпня – День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона

Церква вшановує пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. Він вважається покровителем усіх лікарів, медичних працівників, а також всіх хворих – цьому святому моляться про болящих.

14 серпня

Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього

Медовий Спас або Маковея (початок Успенського посту)

Православні віряни в цей день вшановують пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя і ікони Володимирської Божої Матері.

19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас)

У цей день церква святкує Преображення Ісуса Христа, коли Він явився в Божественній величі і славі трьом найближчим учням під час їхньої молитви на горі.

Успіння Пресвятої Богородиці, ікона, XVI століття Wikipedia

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

Це свято присвячене пам'яті про смерть (успіння) Божої Матері. За переказами, в цей день апостоли, які проповідували в різних країнах, дивним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Пресвятої Богородиці.

29 серпня – Третій Спас (Хлібний Спас, Горіховий Спас)

У цей день віряни згадують перенесення Нерукотворного образу Спасителя. Хлібним і Горіховим Спасом свято в народі прозвали тому, що в цей день дозрівала ліщина, також пекли хліб із зерна нового врожаю.

Церковні пости в серпні 2020 року

Багатоденний пост у серпні 2020 – Успенський піст. 14 – 27 серпня 2020 року. Це суворий піст, який починається зі святкування Медового Спаса і триває до світлого свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Одноденні пости в серпні 2020 року – 5, 7, 9, 12 серпня.

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