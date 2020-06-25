Свята в липні 2020: церковний календар
Православна церква в липні 2020 року відзначає кілька свят, серед яких – Різдво Іоанна Предтечі, День Петра і Февронії, День святих апостолів Петра й Павла та інші.
А 11 червня закінчується багатоденний Петрів піст, який розпочався 15 червня. OBOZREVATEL розповідає, які церковні свята відзначаються в липні, пам'ять яких святих вшановують віряни, а також у які дати варто дотримуватися посту.
Православні свята в липні 2020 року
7 липня – Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі), Іванів день
Православні в це свято відзначають Різдво пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – найближчого попередника Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії.
8 липня – День святих Петра і Февронії
Цього дня вшановують пам'ять святих Петра і Февронії Муромських – покровителів сім'ї та шлюбу.
11 липня – закінчення Петрового посту
Петрів піст 2020 року почався 15 червня.
12 липня – День святих апостолів Петра й Павла
Церква вшановує пам'ять двох найбільш шанованих апостолів – Петра і Павла.
21 липня – Явлення Казанської ікони Пресвятoй Богородиці
28 липня – День хрещення Київської Русі-України, Рівноапостольного великого князя Володимира
Цього дня святий Володимир обернув у християнство Київську Русь.
Церковні пости в липні 2020 року
Багатоденний пост в липні 2020 року – продовження Петрового посту (триває з 15 червня до 11 липня). Пост вважається не надто суворим.
Одноденні пости в липні 2020 року – 15, 17, 22, 24, 29, 31 липня.
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