Свята в липні 2020: церковний календар

Православна церква в липні 2020 року відзначає кілька свят, серед яких – Різдво Іоанна Предтечі, День Петра і Февронії, День святих апостолів Петра й Павла та інші.

А 11 червня закінчується багатоденний Петрів піст, який розпочався 15 червня. OBOZREVATEL розповідає, які церковні свята відзначаються в липні, пам'ять яких святих вшановують віряни, а також у які дати варто дотримуватися посту.

Православні свята в липні 2020 року

7 липня – Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі), Іванів день

Православні в це свято відзначають Різдво пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – найближчого попередника Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії.

8 липня – День святих Петра і Февронії

Цього дня вшановують пам'ять святих Петра і Февронії Муромських – покровителів сім'ї та шлюбу.

Православні свята в липні 2020 року

11 липня – закінчення Петрового посту

Петрів піст 2020 року почався 15 червня.

12 липня – День святих апостолів Петра й Павла

Церква вшановує пам'ять двох найбільш шанованих апостолів – Петра і Павла.

21 липня – Явлення Казанської ікони Пресвятoй Богородиці

28 липня – День хрещення Київської Русі-України, Рівноапостольного великого князя Володимира

Цього дня святий Володимир обернув у християнство Київську Русь.

Православний календар на липень 2020 року vedmochka.net

Церковні пости в липні 2020 року

Багатоденний пост в липні 2020 року – продовження Петрового посту (триває з 15 червня до 11 липня). Пост вважається не надто суворим.

Одноденні пости в липні 2020 року – 15, 17, 22, 24, 29, 31 липня.

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