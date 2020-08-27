Свята у вересні 2020: опубліковано церковний православний календар

Православні християни у вересні 2020 року відзначають кілька великих свят, таких як Усікновення глави Іоанна Предтeчі, Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Також вірян очікують 10 одноденних постів. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує церковний календар на перший місяць осені: пам'ять яких святих вшановують, а також в які дні варто дотримуватися посту.

Православні свята у вересні 2020 року

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі

Велике свято в православ'ї, присвячене пам'яті мученицької смерті Іоанна Хрестителя, якому за наказом тетрарха Галілеї Ірода відрубали голову.

У вересні 2020 року декілька православних свят vedmochka.net

17 вересня – свято Ікони Неопалима Купина

За церковним переказом, у вигляді палаючого, тернового куща, який не згоряв, Мойсею явився Бог, щоб закликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

19 вересня – Михайлове Чудо

У цей день православні християни вшановують архангела Михайла, згадуючи його перше чудо.

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

Свято на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа, є одним з двунадесятих свят.

21 вересня віруючі святкують Різдво Пресвятої Богородиці gottstat.com

27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста Господнього

Свято, яке належить до числа дванадесятих, було встановлено в пам'ять про набуття Хреста Господнього, яке відбулося, згідно з церковним переказом, в 326 році в Єрусалимі біля гори Голгофи – місця Розп'яття Ісуса Христа.

30 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові та матеpі їхньої Софії

У цей день православні вшановують пам'ять християнських святих мучениць, які жили в II столітті в Римі.

Церковні пости у вересні 2020 року

Одноденні пости: 2, 14, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 30 вересня.

Багатоденних церковних постів у вересні 2020 року немає.

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