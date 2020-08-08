Свята та прикмети на 9 серпня: що не можна робити в цей день

9 серпня 2020 року в Україні та світі відзначається ряд свят. Серед них День працівників ветеринарної медицини України, День будівельника в Україні, Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів. Також православна церква вшановує пам'ять святого Пантелеймона цілителя.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 9 серпня та які народні прикмети актуальні в цей день.

День працівників ветеринарної медицини України

Це професійне свято встановлено 1 листопада 2001 року указом другого президента України Леоніда Кучми, враховуючи вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного й епізоотичного добробуту, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища. Щорічно відзначається у другу неділю серпня.

День працівників ветеринарної медицини України: коли відзначають (фото – uprom.info)

День будівельника в Україні

Це професійне свято встановлене у 1993 році указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Відзначається щорічно у другу неділю серпня.

День будівельника в Україні: коли відзначають (фото – korrespondent.net)

Міжнародний день корінних народів світу

Це свято з'явилося у 1994 році, після підписання відповідної резолюції на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Основна мета цього дня – привернути увагу до проблем корінних народів. За статистикою, загальна чисельність корінних народів 370 мільйонів осіб, які живуть більш ніж в 90 країнах й представляють різні культури.

Міжнародний день корінних народів світу: що це за свято (фото – ruspekh.ru)

Всесвітній день книголюбів

Свято брало початок у США й одразу придбало шанувальників в інших куточках світу, ставши Світовим. Відзначається щорічно 9 серпня.

Всесвітній день книголюбів: коли відзначають (фото – russkiymir.ru)

День Пантелеймона

9 серпня православна церква вшановує пам'ять святого Пантелеймона цілителя, який зазнав мученицької кончини за Господа і прославився великими чудесами як за життя, так і після смерті.

Святий Пантелеймон вважається покровителем хворих, воїнів та лікарів. До нього звертаються тоді, коли навіть офіційна медицина опускає руки. Вважається, що якщо людина щиро й з усього серця молиться святому цілителя Пантелеймону, то навіть найстрашніші й найважчі хвороби відступають.

Великомученик Пантелеймон цілитель (фото – azbyka.ru)

У народі ця дата отримала назву День святого Палія. Вважається, що в цей день не заведено працювати в полі – може блискавкою спалити або урожай, або навіть самого "порушника".

Прикмети на 9 серпня

Прикмети на 9 серпня (фото – wallpapers.99px.ru)

Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

Трави мають цілющі властивості.

Якщо мурахи вхід у мурашник закладають – скоро піде дощ.

Коники стрибають і стрекочуть – до сухої та ясної погоди.

Якщо хворий у церкві відстоїть молебень, а помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

Що не можна робити 9 серпня

9 серпня не возять сіно, адже вважається за повір'ям, що його може Пантелеймон спалити.

Великим гріхом вважається робота в цей день, а особливо займатися хлібом.

За народним повір'ям, у цей день не можна байдуже проходити повз чужу біду.

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