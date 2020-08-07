Свята та прикмети на 8 серпня: що не можна робити в цей день

8 серпня 2020 року в Україні та світі відзначається ряд свят. Серед них День військ зв'язку України, Міжнародний день офтальмології, День альпініста та Всесвітній день кішок. Також православна церква вшановує пам'ять святого Єрмолая Нікомидійського.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 8 серпня та які народні прикмети актуальні в цей день.

День військ зв'язку України

Це професійне свято встановлене в лютому 2000 року указом другого президента України Леоніда Кучми, враховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави. День військ зв'язку відзначається щорічно 8 серпня.

День військ зв'язку України: коли відзначають (фото – golos.ua)

Міжнародний день офтальмології

Міжнародний день офтальмології відзначається з 2004 року в день народження радянського офтальмолога Святослава Федорова. Встановлення свята – це визнання важливості та ефективності праці лікарів-офтальмологів, поліпшення міжнародних зв'язків та обміну досвідом в даній сфері.

Міжнародний день офтальмогіі: коли відзначають (фото – lit-clinic.ru)

День альпініста

Міжнародний день альпінізму своєю появою зобов'язаний швейцарцям Мішелю-Габріелю Паккарду і Жаку Бальма, які першими досягли найвищої точки Альп – вершини Монблан (8 серпня 1786 року). Свято відзначають всі любителі скелелазіння, а також професійні альпіністи, в тому числі й промислові.

День альпініста: історія (фото – sales-stream.kz)

Всесвітній день кішок

Всесвітній день кішок з'явився з ініціативи Міжнародного фонду із захисту тварин Animal Welfare у 2002 році. Свято встановлене з метою залучення уваги до проблеми бездомних тварин.

Всесвітній день кішок: що за свято (фото – i-fakt.ru)

Єрмолаєв день

Православна церква шанує 8 серпня пам'ять мученика Єрмолая Нікомидійського. Він став жертвою гонінь на християн і був обезголовлений язичниками за відмову відректися від Христа.

Святий Єрмолай Никомидійський (фото – pokrovikona.ru)

У народному календарі дата отримала назву Єрмолаєв день. Наші предки в цей день намагалися зібрати якомога більше врожаю – зернових культур і картоплі. Також часто збирали і яблука, але їсти їх не можна було, потрібно було чекати до яблучного Спаса.

Прикмети на 8 серпня

Прикмети на 8 серпня: що не можна робити (фото – pikabu.ru)

Жовтіють листя на липі – до ранньої та холодної зими.

Жаби на березі – буде негода, сидять у воді – чекайте посухи.

Пристають мухи – до дощу.

Багряний захід – до вологої осені, зозулю чутно вранці – до теплої та пізньої.

Кішка потерлася про ноги – до багатства.

Що не можна робити 8 серпня

Жінкам не можна шити та в'язати: взяти голку на Єрмолая – до нещастя.

Не можна лихословити – можна приректи себе на злі помисли.

Заборонено з'ясовувати стосунки й лаятися – не варто гнівити святих.

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