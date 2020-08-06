Свята та прикмети на 7 серпня: що не можна робити в цей день

7 серпня православні християни в Україні і світі відзначають Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народі свято називають Ганною Літньою. Також відзначається Міжнародний день пива.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 7 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Успіння праведної Анни, матері Богородиці

7 серпня (25 липня по старому стилю) православні віруючі шанують пам'ять святої Анни, матері Богородиці.

Свята Анна Нappy-school.ru

У канонічних Євангеліях ім'я матері Марії не згадується. Анна з'являється тільки в апокрифічній традиції, зокрема в Протоєвангелії Якова, а також в Євангелії псевдо-Матвія.

Згідно з переказами, Анна народилася в I столітті до нашої ери в родині священика. Вона була дружиною святого Йоакима, і, хоча жили вони в шлюбі вже давно (близько п'ятдесяти років), дітей у них не було. Пара старанно молила Бога про те, щоб він подарував їм дитину.

Одного разу, коли первосвященик відмовив Йоакима в праві принести Богові жертву, той пішов у пустелю. Там йому з'явився ангел із звісткою, що незабаром його дружина народить йому доньку. Йоаким вирішив повернутися додому. Анна зустріла чоловіка біля Золотих воріт Єрусалиму.

Звістка ангела виявилася правдивою, Анна народила дочку, яку на п'ятнадцятий день нарекли Марією.

Свята Анна є помічницею в сімейному житті і покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається завести дітей, тому до святої часто звертаються з молитвами безплідні жінки, просячи її про дитину.

Анна Літня: що це за свято

У народному календарі дата отримала назву Анна Холодниця або Анна Літня. Спостерігаючи за погодою, селяни відзначали, що з цього періоду дні ставали коротшими і холоднішими. За народними повір'ями, перші заморозки – це витівки злого духа, під владою якого знаходилися морози і вітри.

Свята 7 серпня: що відзначають Pixabay

Городники на Анну йшли копати ранню картоплю. Також відправлялися в ліс за грибами, а ввечері прийнято було готувати грибні та овочеві страви.

День Анни Літньої вважається сприятливим для укладення шлюбів, так як пари, що утворилися 7 серпня, проживуть довге і щасливе подружнє життя.

Міжнародний день пива: історія свята

День пива відзначають щороку в першу п'ятницю серпня. У 2020 році свято випадає на 7 серпня.

Міжнародний день пива: історія Pixabay

Пиво вживали практично всі культури протягом всієї історії людства. Найдавніше свідчення одержимості пивоварінням відноситься до стародавнього Вавилону і Месопотамії. Археологи розкопали рецепти пива, які були написані на глиняних табличках в 4300 році до нашої ери, а також пивні керамічні посудини від 3400 року до нашої ери. Пиво варили з пшениці, вівса, жита, проса, ячменю і полби. У стародавньому Китаї варилося пиво з пророслого рису, а також з рису і фруктів.

Прикмети на 7 серпня: що не можна робити Pixabay

Прикмети на 7 серпня

Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.

Вранці холодно – зима буде холодною і настане рано.

Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.

Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Що не можна робити 7 серпня

Не рекомендується виходити вночі на вулицю. Вважається, що в цей час надзвичайно активна нечисть, яка може наслати на людину різні недуги. Особливо небезпечні вечірні прогулянки для літніх людей.

Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу, коней, інакше можна накликати на себе серйозні неприємності.

Краще не конфліктувати в цей день. Якщо дозволити скандалу розростися, помиритися не вдасться ще довгий час.

Ризик сварок може зрости, якщо в цей день помити підлогу. У цьому були впевнені наші предки.

Якщо поміняти постільну білизну 7 серпня, то можна розпрощатися зі спокійним сном. За прикметами, з цього моменту вам почнуть снитися кошмари.

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