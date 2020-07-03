Свята та прикмети на 4 липня: що не можна робити в цей день

В Україні 4 липня святкують День Національної поліції, в східній Європі – День Дніпра. За народним календарем відзначається Улянів день.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 3 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День Національної поліції України

День Національної поліції України – це професійне свято встановлене 4 квітня 2018 року указом президента Петра Порошенка, з огляду на значення і роль Національної поліції у виконанні завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку.

Свято відзначається щорічно 4 липня.

День Національної поліції України ВВС

Міжнародний день Дніпра

Щорічно в першу суботу липня, починаючи з 2003 року, відзначається Міжнародний день Дніпра – екологічне свято, присвячене одній з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну (після Волги та Дунаю).

Саме з Дніпром пов'язана історія розвитку слов'янських народів – від витоку до гирла ця річка протікає по території відразу трьох слов'янських держав: України, Білорусі та Росії. У природному стані довжина Дніпра становила 2285 км. Зараз, коли на ньому побудований каскад водосховищ, а фарватер річки в багатьох місцях випрямлені, протяжність скоротилася до 2 201 км. Загальна площа басейну Дніпра – 504 тисячі квадратних кілометрів.

Міжнародний день Дніпра Рixabay

Більшу частину шляху Дніпро протікає по території України – довжина його русла в межах країни становить 981 кілометр, площа басейну – 291,4 тисячі квадратних кілометра. На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, в тому числі і Київ – столиця України. Невипадково українці вважають Дніпро своєї головною водною артерією: річка постачає водою близько 70 відсотків населення країни.

Улянів день

4 липня (21 червня по старому стилю) православна церква відзначає пам'ять преподобних Іулія пресвітера і Юліана диякона. В народі – святого Уляна.

Преподобні Іулій пресвітер і Юліан диякон були рідними братами, уродженцями Мірмідоніі. Вони дбали про поширення християнської віри і отримали дозвіл на будівництво церков. Після цього вони вирушили на проповідь в глухі місця сходу і заходу Римської імперії, де ще процвітало язичництво і відбувалися жертвоприношення.

Улянів день Рixabay

На Русі цей день називали "день Уляна", "Улян", "Улянів день". За старих часів прикмети були пов'язані з одним з найулюбленіших дерев – в ці дні зацвітає липа, яка здатна позбавити від пристріту. Вважалося, що той, хто зрубає це дерево в лісі – неодмінно заблукає, а якщо липа біля будинку засохла – до поганих змін.

Прикмети на 4 липня:

Погода буде хорошою, якщо веселка простяглася зі сходу на захід.

Якщо після дощу виглянуло сонце – ввечері знову буде погана погода.

Якщо навколо зірок з'явилися білі або червоні кола – погода порадує.

Біля водойм каміння сухе – буде дощ.

Попутний вітер – до теплих днів.

Що не можна робити в цей день

Ризикувати і робити емоційні дурниці.

Позичати або давати в борг значні суми.

Підписувати дуже важливі контракти.

З'ясовувати стосунки і починати конфлікти.

Ображатися.

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