Свята та прикмети на 4 липня: що не можна робити в цей день
4 липня відзначається Міжнародний день Дніпра (фото: Рixabay).
В Україні 4 липня святкують День Національної поліції, в східній Європі – День Дніпра. За народним календарем відзначається Улянів день.
OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 3 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.
День Національної поліції України
День Національної поліції України – це професійне свято встановлене 4 квітня 2018 року указом президента Петра Порошенка, з огляду на значення і роль Національної поліції у виконанні завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку.
Свято відзначається щорічно 4 липня.
День Національної поліції України ВВС
Міжнародний день Дніпра
Щорічно в першу суботу липня, починаючи з 2003 року, відзначається Міжнародний день Дніпра – екологічне свято, присвячене одній з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну (після Волги та Дунаю).
Саме з Дніпром пов'язана історія розвитку слов'янських народів – від витоку до гирла ця річка протікає по території відразу трьох слов'янських держав: України, Білорусі та Росії. У природному стані довжина Дніпра становила 2285 км. Зараз, коли на ньому побудований каскад водосховищ, а фарватер річки в багатьох місцях випрямлені, протяжність скоротилася до 2 201 км. Загальна площа басейну Дніпра – 504 тисячі квадратних кілометрів.
Міжнародний день Дніпра Рixabay
Більшу частину шляху Дніпро протікає по території України – довжина його русла в межах країни становить 981 кілометр, площа басейну – 291,4 тисячі квадратних кілометра. На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, в тому числі і Київ – столиця України. Невипадково українці вважають Дніпро своєї головною водною артерією: річка постачає водою близько 70 відсотків населення країни.
Улянів день
4 липня (21 червня по старому стилю) православна церква відзначає пам'ять преподобних Іулія пресвітера і Юліана диякона. В народі – святого Уляна.
Преподобні Іулій пресвітер і Юліан диякон були рідними братами, уродженцями Мірмідоніі. Вони дбали про поширення християнської віри і отримали дозвіл на будівництво церков. Після цього вони вирушили на проповідь в глухі місця сходу і заходу Римської імперії, де ще процвітало язичництво і відбувалися жертвоприношення.
Улянів день Рixabay
На Русі цей день називали "день Уляна", "Улян", "Улянів день". За старих часів прикмети були пов'язані з одним з найулюбленіших дерев – в ці дні зацвітає липа, яка здатна позбавити від пристріту. Вважалося, що той, хто зрубає це дерево в лісі – неодмінно заблукає, а якщо липа біля будинку засохла – до поганих змін.
Прикмети на 4 липня:
Погода буде хорошою, якщо веселка простяглася зі сходу на захід.
Якщо після дощу виглянуло сонце – ввечері знову буде погана погода.
Якщо навколо зірок з'явилися білі або червоні кола – погода порадує.
Біля водойм каміння сухе – буде дощ.
Попутний вітер – до теплих днів.
Що не можна робити в цей день
Ризикувати і робити емоційні дурниці.
Позичати або давати в борг значні суми.
Підписувати дуже важливі контракти.
З'ясовувати стосунки і починати конфлікти.
Ображатися.
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