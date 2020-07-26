Свята та прикмети на 27 липня: що не можна робити в цей день

27 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Стефана Махрищського. У народному календарі цей день значиться як Акіли або Дозори. Також в світі відзначають День народження гамбургера.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 27 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Стефанів день або день Акіли (Дозори)

27 липня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Стефана Махрищського. У народному календарі цей день значиться як Акіли або Варти. Люди помітили, що з цього часу літо починає йти на спад, дощі стають ще більш частим явищем. Відомо, що Стефан Махрищицький народився в Києві, постриг прийняв у Печерській обителі.

Стефанів день: що не можна робити Pixabay

У народі цей день називали дозор, оскільки раніше, починаючи з цього періоду, починали з заходом сонця ходити по полях, охороняючи урожай від нечисті. На Русі в цей день було прийнято догоджати Польовому – невидимому духу, господареві поля (за аналогією з Домовим). Біля останньої смуги жнив для нього залишали горщик каші, а на самій смузі – пучок жита. Такий обряд вважався запорукою гарного врожаю на наступний рік.

Люди вірили, що на Стефана солома стає цілющою – її прикладали до попереку, якщо хворіла і до голови, якщо мучили мігрені.

Цей день сприятливий для подорожей і будь-яких доріг. Також наші предки на Стефана ходили в ліс по гриби, вважалося, що тихе полювання в цей день може бути досить вдалим.

День народження гамбургера

День народження гамбургера відзначають 27 липня Pixabay

У всьому світі 27 липня традиційно святкують День народження гамбургера. У цей день 120 років тому американський кухар Луї Гессінг, родом з німецького Гамбурга, продав свій перший гамбургер у місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут, США.

Саме він поклав традиційний німецький біфштекс між двома круглими булочками, додав соус і листочок салату. Через роки він став символом смачної і швидкої вуличної їжі.

Прикмети на 27 липня:

Сухий день – до теплої осені.

Дощ сьогодні пішов – весь тиждень лити буде.

Яскраво-червоне сонце на сході ховається в хмари – до дощу.

Межі купчастих хмар розмиваються – погода скоро зіпсується.

Глухий грім – до тихого і короткого дощу, гучний – чекай затяжної зливи.

Що не можна робити 27 липня:

Без особливої потреби краще не виходити з дому. Наші предки були впевнені в тому, що 27 липня нечиста сила обертається блискавкою і може завдати людині великої шкоди.

Не варто надягати одяг темного кольору, щоб не викликати відчуження людей, а також мінімізувати власне роздратування і поганий настрій.

Не рекомендується давати в борг. Саме цієї суми вам може не вистачити на якусь важливу справу.

Сни, побачені в цю ніч, розкажуть про ті завдання, які ви повинні виконати і які вам під силу, але ви чомусь не наважуєтеся до них приступити.

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