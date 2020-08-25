Свята та прикмети на 26 серпня: що не можна робити в середу

Що відзначають 26 серпня: свята і заборони. Pixabay
26 серпня 2020 року православні християни відзначають свято на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна). Також віруючі вшановують пам'ять Тихона Задонського, в народі свято називається Тихон Страсний.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
Чудотворна ікона Божої Матері знаходиться в церкві Іоанно-Богословській-Семистрільній, на цвинтарі, неподалік від міста Вологда. На іконі зображена Пресвята Богородиця, пронизана сімома стрілами.
Ікона "Семистрільна" Dishupravoslaviem.ru
Її лик відображає євангельське оповідання про те, як в сороковий день після Різдва Христового праведний Йосип і Пресвята Діва Марія принесли Богонемовля в храм для здійснення над ним обрядів за Законом Мойсея. Їх зустрів у храмі святий старець Симеон, який сповістив присутніх, що Немовля є Месією. Образ Божої Матері вважається цілющим.
На Русі вшановували Тихона Задонського (Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття. Він вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. Він прийняв постриг і дбав про підготовку гідних пастирів, в старості написав кілька значущих духовних творів. На Русі Тихона вважали помічником у позбавленні від різноманітної зневіри, йому молилися про умиротворення душі.
Які прикмети діють 26 серпня Pixabay
Туман над лісом – до хорошого урожаю на гриби.
Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.
Сова кричить вночі – до зміни погоди.
Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.
Погода безвітряна – до шторму.
Сіно сиріє на сіновалі – до дощу.
Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.
Місяць в кільці – погода буде мінятися.
Цієї середи краще не ходити по гриби. Вважається, що урожай буде або мізерним, або зібране не піде на користь.
Все, що буде розпочато в цей день, може привести до непередбачуваних наслідків. Тож 26 серпня краще відкласти підписання контрактів, старт нових проектів, придбання житла і зміну роботи.
Брати нового співробітника в цю середу теж не варто. Ви або не спрацюєтеся, або він швидко звільниться, або принесе в команду розлад.
Не рекомендується працювати в городі – урожай не буде зберігатися довго.
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