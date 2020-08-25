Свята та прикмети на 26 серпня: що не можна робити в середу

26 серпня 2020 року православні християни відзначають свято на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна). Також віруючі вшановують пам'ять Тихона Задонського, в народі свято називається Тихон Страсний.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Святкування на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна)

Чудотворна ікона Божої Матері знаходиться в церкві Іоанно-Богословській-Семистрільній, на цвинтарі, неподалік від міста Вологда. На іконі зображена Пресвята Богородиця, пронизана сімома стрілами.

Ікона "Семистрільна" Dishupravoslaviem.ru

Її лик відображає євангельське оповідання про те, як в сороковий день після Різдва Христового праведний Йосип і Пресвята Діва Марія принесли Богонемовля в храм для здійснення над ним обрядів за Законом Мойсея. Їх зустрів у храмі святий старець Симеон, який сповістив присутніх, що Немовля є Месією. Образ Божої Матері вважається цілющим.

Тихон Страсний

На Русі вшановували Тихона Задонського (Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття. Він вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. Він прийняв постриг і дбав про підготовку гідних пастирів, в старості написав кілька значущих духовних творів. На Русі Тихона вважали помічником у позбавленні від різноманітної зневіри, йому молилися про умиротворення душі.

Які прикмети діють 26 серпня Pixabay

Прикмети 26 серпня

Туман над лісом – до хорошого урожаю на гриби.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова кричить вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіновалі – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода буде мінятися.

Що не можна робити 26 серпня

Цієї середи краще не ходити по гриби. Вважається, що урожай буде або мізерним, або зібране не піде на користь.

Все, що буде розпочато в цей день, може привести до непередбачуваних наслідків. Тож 26 серпня краще відкласти підписання контрактів, старт нових проектів, придбання житла і зміну роботи.

Брати нового співробітника в цю середу теж не варто. Ви або не спрацюєтеся, або він швидко звільниться, або принесе в команду розлад.

Не рекомендується працювати в городі – урожай не буде зберігатися довго.

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