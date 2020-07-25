26 липня 2020 року в Україні святкують День працівників торгівлі, у світі – День есперанто. Також православна церква вшановує пам'ять святого Архангела Гавриїла.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 26 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День працівників торгівлі

Свято встановлене у 1995 році й святкується щорічно в останню неділю липня. Крім України працівників торгівлі вітають і в Білорусі. На міжнародному рівні в другу суботу травня відзначають Всесвітній день справедливої торгівлі, а 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

День працівників торгівлі: коли відзначають (фото – krassever.ru)

День есперанто

26 липня свято у шанувальників цієї штучної мови, створеної польським окулістом Людвігом Заменгофом. Він створив есперанто, щоб допомогти людям з різних країн і представникам різних національностей спілкуватися однією мовою. Через сотню років нею розмовляють не так багато людей – близько 2 мільйонів у всьому світі. Але в останні роки мова есперанто почала переживати відродження.

День есперанто: що це за свято (фото – zamenhof.info)

День Архангела Гавриїла

26 липня православні відзначають День Архангела Гавриїла. Його шанують як одного з 7 головних посланників Бога на землі. У Біблії він згадується як вісник Мойсея, Даниїла, а також діви Марії, якій він приніс звістку про зачаття. Також Гавриїл з'явився Ісусу в Гефсиманському саду, коли той молився про зміцнення віри.

Архангел Гавриїл (фото – azbyka.ru)

У народі свято називають Гавриїл Літній. Вважалося, що святий ступає на хлібне поле, від чого воно стає золотим. У середині літа тривали роботи з підготовки сіна, в полях повним ходом йшли жнива. Женці примовляли: "Не йди дощ, де жнуть, а йди, де чекають".

Прикмети на 26 липня

Свята та прикмети на 26 липня: що не можна робити в цей день (фото – ye.ua)

Граки 26 липня починають збиратися в зграї – ознака ранньої осені.

Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.

Дощ 26 липня обіцяв холодну й сніжну зиму.

Що не можна робити 26 липня

Заборонено сумувати й сваритися. Якщо провести цей день у конфліктах, найближчі 4 місяці будуть невдалими.

Не варто цієї неділі важко працювати без особливої потреби.

26 липня краще не ходити в лазню, інакше почнуться проблеми з грошима.

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