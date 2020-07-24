Свята та прикмети на 25 липня: що не можна робити в цей день

25 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. У народі свято називають Прокл Плакальник.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 25 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Прокла Плакальника

Святі мученики Прокл і Іларій постраждали за віру в 2 столітті. Першим взяли під варту Прокла. Правитель Максим намагався силою і тортурами змусити його відректися від Христа, але мученик залишився вірним своїм переконанням. Більш того, він передбачив Максиму, що той і сам незабаром буде змушений повірити в єдиного Бога.

Святі Прокл та Іларій p-uapc.te.ua

Прокла прив'язали до колісниці правителя і змусили бігти за нею: знемагаючи в дорозі, мученик молився, щоб Господь зупинив віз – так і трапилося. Ніякі зусилля не могли зрушити підводу з місця, поки Максим не підписав хартію з сповіданням Христа. Однак осоромлений правитель помстився Проклу – звелів прив'язати його до стовпа і розстріляти з луків. Воїни, які отримали цей наказ, вмовляли мученика зректися віри і зберегти собі життя, але він відмовився і попросив солдатів виконати те, що їм було велено.

Дорогою до місця вбивства до процесії підійшов племінник Прокла – Іларій. Він обійняв свого дядька й теж назвався християнином. Воїни затримали і його. На суді він з такою ж безстрашністю, як і Прокл, відстоював свою віру і після багатьох катувань був засуджений до смерті. Християни поховали святих в одній могилі.

На Русі Прокла називали плакальником, тому що з цього дня починали випадати великі роси. Селяни, поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

Що не можна робити на Прокла: заборони Рixabay

У той же час роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Вважалося, що від такої процедури поліпшується зір, лице стає красивим, а розум – спокійним.

Прикмети на 25 липня:

Сильна роса і ранковий туман на Прокла віщують ясну погоду в найближчі дні.

Якщо роси немає, то варто чекати негоди.

Якщо 25 липня на луках багато роси – рік буде щасливим.

Нічна роса просихає - бути грозі.

Жовте листя на деревах в Проклів день – чекайте на ранню осінь.

Що не можна робити 25 липня:

У цей день забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

Забороняється лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійною силою.

Не потрібно 25 липня брати і давати гроші в борг.

Не варто їсти нічого чужого, навіть якщо пригощає добре знайома людина. В іншому випадку разом з їжею до вас перейдуть і її проблеми.

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